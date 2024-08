Tajemnicza choroba rywalki Świątek. Kazachowie obawiają się o swoją gwiazdę

W Paryżu trwają właśnie XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie , podczas których czołowi sportowcy z całego globu walczą o medale w 32 dyscyplinach sportowych. W rywalizacji udział biorą także tenisiści. Na kilka dni przed rozpoczęciem zmagań na kortach Rolanda Garrosa z turnieju olimpijskiego niespodziewanie wycofała się Jelena Rybakina . Kazaszka poinformowała wówczas, że nie będzie ona walczyć o medale, ponieważ zmaga się z powikłaniami po chorobie. "Bardzo mi przykro, że nie będę mogła spełnić nadziei i rywalizować dla naszej drużyny na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Byłam tak blisko medalu w Tokio i starannie przygotowywałam się do igrzysk w Paryżu, aby zdobyć złoto dla Kazachstanu. Niestety, choroba uniemożliwiła mi realizację tych planów " - przekazała.

Jelena Rybakina poważnie chora. Kiedy Kazaszka wróci na kort?

Według informacji przekazanych przez portal Sports.kz, Jelena Rybakina może chorować najprawdopodobniej na tak zwany zespół trwałego nabłonka jelitowego SARS-CoV-2. Jest to powikłanie po zakażeniu koronawirusem, objawami dość podobne do zespołu jelita drażliwego. Osoby zmagające się z zespołem, na który prawdopodobnie zachorowała Rybakina, często miewają m.in. zaburzenia mikrobioty jelitowej, a także zaburzenia w obszarze regulacji osi mózg-jelito. Ponadto często zmagają się one z biegunkami, nudnościami, zgagami oraz ogromnym zmęczeniem.Choroba, o której wspominają kazachskie media, jest na tyle poważna, że na ten moment właściwie nie ma sposobu, aby ją wyleczyć. Możliwe jest więc jedynie leczenie objawowe.