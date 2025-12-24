Ta wiadomość wstrząsnęła tenisem. Alcaraz zszokował świat. Trener przerywa milczenie

Carlos Alcaraz sezon 2025 zapamięta na długie lata. W krótkiej karierze Hiszpana był to zdecydowanie najlepszy rok, odkąd ujawnił światu swój gigantyczny talent. W końcu obejrzeliśmy Alcaraza, który potrafił być regularny o czym świadczy seria kilku kolejnych turniejów kończonych w finałach.

Z pewnością nie byłoby tego bez pracy, jaką wykonał Juan Carlos Ferrero, a więc były pierwszy trener Alcaraza, z którym współpracował przez siedem lat. Wydawało się, że ich historia w tenisie będzie zawsze powiązana, że ramię w ramię będą iść od sukcesu do sukcesu. Nic bardziej mylnego.

Ferrero przemówił. Dlatego rozstał się z Alcarazem

W środku grudnia Alcaraza przekazał sensacyjny komunikat o rozstaniu z trener. To od razu rozpoczęło plotki na temat tego, co było przyczyną, że "tenisowa para idealna" zakończyła wieloletnią i pełną sukcesów współpracę. Po tygodniu oczekiwania głos zabrał w końcu Ferrero.

- I jak w przypadku każdego nowego kontraktu, patrząc w przyszłość na kolejny rok, były pewne kwestie, co do których się nie zgadzaliśmy. Jak w każdym kontrakcie, jedna strona ciągnie w jedną stronę, a druga w drugą. Były pewne kwestie, co do których obie strony się nie zgadzały - rozpoczął w rozmowie z dziennikiem "Marca".

- Być może dałoby się je rozwiązać, gdybyśmy usiedli do rozmowy, ale ostatecznie tego nie zrobiliśmy i postanowiliśmy nie kontynuować. Tak właśnie się stało. Są kwestie, w które nie będę się wdawał, ale nie zgadzaliśmy się w nich i ostatecznie poszliśmy swoimi drogami - dodał hiszpański trener.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że nowym trenerem Alcaraza będzie dotychczasowy asystent Ferrero - Samuel Lopez. - Ma doświadczenie i potrafił zarządzać pewnymi typami graczy, co znacznie go zahartowało - ocenił Ferrero, który zdaje się wierzyć, że Lopez może poprowadzić Alcaraza do dalszych sukcesów.

Finał: Jannika Sinner - Carlos Alcaraz. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Juan Carlos Ferrero (z lewej) nie będzie już gratulował Carlosowi Alcarazowi po kolejnych sukcesach Julian Finney/Getty Images AFP

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz rywalizowali o tytuł podczas Roland Garros 2025 JULIEN DE ROSA / AFP AFP

Carlos Alcaraz w pierwszym secie meczu z Novakiem Djokoviciem William West AFP