Ta wiadomość wstrząsnęła tenisem. Alcaraz zszokował świat. Trener przerywa milczenie
Odkąd Carlos Alcaraz dał się poznać światu jako wielki tenisista wydawało się, że u jego boku jako trener zawsze będzie stał Juan Carlos Ferrero, który swojego byłego już podopiecznego nazywał "czwartym synem". Kilka dni temu świat spotkał szok, gdy Alcaraz ogłosił, że jego współpraca z Ferrero dobiegła końca i w 2026 roku nie zobaczymy go w boksie Hiszpana. Szkoleniowiec po tygodniu milczenia zabrał głos.
Carlos Alcaraz sezon 2025 zapamięta na długie lata. W krótkiej karierze Hiszpana był to zdecydowanie najlepszy rok, odkąd ujawnił światu swój gigantyczny talent. W końcu obejrzeliśmy Alcaraza, który potrafił być regularny o czym świadczy seria kilku kolejnych turniejów kończonych w finałach.
Z pewnością nie byłoby tego bez pracy, jaką wykonał Juan Carlos Ferrero, a więc były pierwszy trener Alcaraza, z którym współpracował przez siedem lat. Wydawało się, że ich historia w tenisie będzie zawsze powiązana, że ramię w ramię będą iść od sukcesu do sukcesu. Nic bardziej mylnego.
Ferrero przemówił. Dlatego rozstał się z Alcarazem
W środku grudnia Alcaraza przekazał sensacyjny komunikat o rozstaniu z trener. To od razu rozpoczęło plotki na temat tego, co było przyczyną, że "tenisowa para idealna" zakończyła wieloletnią i pełną sukcesów współpracę. Po tygodniu oczekiwania głos zabrał w końcu Ferrero.
- I jak w przypadku każdego nowego kontraktu, patrząc w przyszłość na kolejny rok, były pewne kwestie, co do których się nie zgadzaliśmy. Jak w każdym kontrakcie, jedna strona ciągnie w jedną stronę, a druga w drugą. Były pewne kwestie, co do których obie strony się nie zgadzały - rozpoczął w rozmowie z dziennikiem "Marca".
- Być może dałoby się je rozwiązać, gdybyśmy usiedli do rozmowy, ale ostatecznie tego nie zrobiliśmy i postanowiliśmy nie kontynuować. Tak właśnie się stało. Są kwestie, w które nie będę się wdawał, ale nie zgadzaliśmy się w nich i ostatecznie poszliśmy swoimi drogami - dodał hiszpański trener.
Z nieoficjalnych informacji wiemy, że nowym trenerem Alcaraza będzie dotychczasowy asystent Ferrero - Samuel Lopez. - Ma doświadczenie i potrafił zarządzać pewnymi typami graczy, co znacznie go zahartowało - ocenił Ferrero, który zdaje się wierzyć, że Lopez może poprowadzić Alcaraza do dalszych sukcesów.