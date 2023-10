Ta cena szokuje. Można zagrać tam, gdzie wygrywała Iga Świątek

Na tym korcie Iga Świątek wygrała jeden ze swoich pięciu tegorocznych turniejów. Wciąż lśni nowością i przyciąga uwagę. To kort centralny tenisowego kompleksu Legii. Skorzystać z niego może każdy, nie tylko zawodowiec. Można więc wejść i zagrać. Trzeba jednak głęboko sięgnąć do kieszeni. To najdroższy kort w Warszawie i Polsce.