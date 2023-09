Szykuje się wielki powrót. Na razie gwiazda tenisa podjęła ważną decyzję

Angelique Kerber to najbardziej utytułowana tenisistka reprezentująca Niemcy w XXI wieku, kiedy wygrała trzy turnieje wielkoszlemowe. Teraz miała przerwę w karierze, ponieważ urodziła dziecko, ale szykuje się do powrotu na korty. Zanim to jednak nastąpi, jak poinformowały niemieckie media, zawodniczka podjęła ważną decyzję, która wpłynie na jej dalsze losy w tenisowym świecie.