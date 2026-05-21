Szykuje się przewrót w rankingu. Sabalenka już wie. Padło nazwisko Świątek

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Coraz realniejszy jest scenariusz, że po Roland Garros dojdzie do zmiany na szczycie rankingu WTA. Aryna Sabalenka musi się mocno oglądać za siebie, a przed samym rozpoczęciem rywalizacji we Francji nawet legendy tenisa nie do końca wierzą w Białorusinkę. W tym miejscu nagle wkracza do akcji nazwisko Igi Świątek, która wywarła wrażenie na ekspertach po turnieju w Rzymie.

Aryna Sabalenka na korcie tenisowym; w okrągłej miniaturze Iga Świątek z rakietą w trakcie gry.
Aryna Sabalenka, w miniaturze Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Od niedzieli 24 maja kibice będą emocjonować się rywalizacją w wielkoszlemowym Roland Garros, w którym aż czterokrotnie z końcowego zwycięstwa cieszyła się Iga Świątek. Jeszcze na początku maja wydawało się, że tym razem trudno będzie znaleźć nazwisko Polki wśród głównych faworytek turnieju.

Wszystko zmieniło się po zmaganiach w Rzymie, gdzie kibicie w kilku meczach zobaczyli najlepszą wersję Igi Świątek. Co prawda rywalizacji w stolicy Włoch Raszynianka jeszcze nie wygrała, ale po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju i pokonała tenisistkę z TOP 10 rankingu.

Zobacz również:

Tenis. Iga Świątek
Iga Świątek

3 dni do Rolanda Garrosa. Iga Świątek pod lupą. I nagle hitowy komunikat legendy

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Roland Garros 2026. Świątek przed Sabalenką. Poszło w świat

Porażka w półfinale ze Switoliną, nie zmieniła optyki ekspertów. Ci znów widzą Świątek wśród głównych faworytek rywalizacji w Paryżu. Kim Clijsters, legenda światowego tenisa, poszła nawet o krok dalej. Belgijka, cytowana przez portal tennis365.com, uważa, że to Polka i Coco Gauff są faworytkami do wygrania tegorocznej edycji Roland Garros.

Clijsters dopiero na trzecim miejscu w tym zestawieniu umieściła Arynę Sabalenkę, która w ostatnich turniejach na mączce daleka była od swojej najlepszej formy. Belgijka podkreśliła, że gra na cegle w tym sezonie "znacznie zmniejszyła" siłę ognia Białorusinki.

Arcyciekawa sytuacja w rankingu. Sabalenka nerwowo patrzy za siebie

Jeśli przewidywania Clijsters się sprawdzą, to kibice mogą szykować się na przewrót w rankingu WTA i utratę przez Sabalenkę prowadzenia. Do rywalizacji we Francji Białorusinka jeszcze przystąpi jako liderka, ale jej przewaga nad drugą Jeleną Rybakiną wynosi 1647 punktów.

To straty, które tenisistka z Kazachstanu może odrobić w Paryżu, tym bardziej, że obie tenisistki przystąpią do zawodów ze znacznie innym bagażem punktowym. Sabalenka za ubiegłoroczny finał we Francji broni aż 1300 punktów.

Z kolei Rybakina odpadła już w czwartej rundzie po porażce z... Igą Świątek i ma do obronienia tylko 240 "oczek". Wszystko jest zatem możliwe, a sporą rolę w rywalizacji Białorusinki i tenisistki z Kazachstanu mogą odegrać Świątek oraz Gauff w przypadku bezpośrednich pojedynków z liderką albo wiceliderką rankingu.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis
Sportowe życie

Sabalenka zaskoczona, sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Narzeczony ogłosił to publicznie

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Młoda kobieta z krótkimi, falowanymi włosami, ubrana w jasny garnitur i niebieską koszulę, patrzy w bok z delikatnym uśmiechem. W tle znajduje się niebieski, abstrakcyjny wzór.
Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News
Kobieta w sportowym stroju w intensywnych kolorach różu i pomarańczu z rozpiętym kołnierzem, z wyraźnym grymasem niezadowolenia na twarzy oraz włosami związanymi w kucyk, stoi na tle ciemnego, rozmytego tła.
Aryna SabalenkaAsanka Brendon RatnayakeEast News
Młoda kobieta w sportowej czapce z daszkiem, trzymająca niebiesko-biały ręcznik przy twarzy, ubrana w biały top, z widoczną lekką zadyszką i skupieniem, tło rozmyte, co podkreśla postać.
Jelena RybakinaMartin KeepAFP


Matty Cash: Miło mi, że jestem cząstką tego sukcesu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja