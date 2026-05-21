Szykuje się przewrót w rankingu. Sabalenka już wie. Padło nazwisko Świątek
Coraz realniejszy jest scenariusz, że po Roland Garros dojdzie do zmiany na szczycie rankingu WTA. Aryna Sabalenka musi się mocno oglądać za siebie, a przed samym rozpoczęciem rywalizacji we Francji nawet legendy tenisa nie do końca wierzą w Białorusinkę. W tym miejscu nagle wkracza do akcji nazwisko Igi Świątek, która wywarła wrażenie na ekspertach po turnieju w Rzymie.
Od niedzieli 24 maja kibice będą emocjonować się rywalizacją w wielkoszlemowym Roland Garros, w którym aż czterokrotnie z końcowego zwycięstwa cieszyła się Iga Świątek. Jeszcze na początku maja wydawało się, że tym razem trudno będzie znaleźć nazwisko Polki wśród głównych faworytek turnieju.
Wszystko zmieniło się po zmaganiach w Rzymie, gdzie kibicie w kilku meczach zobaczyli najlepszą wersję Igi Świątek. Co prawda rywalizacji w stolicy Włoch Raszynianka jeszcze nie wygrała, ale po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju i pokonała tenisistkę z TOP 10 rankingu.
Roland Garros 2026. Świątek przed Sabalenką. Poszło w świat
Porażka w półfinale ze Switoliną, nie zmieniła optyki ekspertów. Ci znów widzą Świątek wśród głównych faworytek rywalizacji w Paryżu. Kim Clijsters, legenda światowego tenisa, poszła nawet o krok dalej. Belgijka, cytowana przez portal tennis365.com, uważa, że to Polka i Coco Gauff są faworytkami do wygrania tegorocznej edycji Roland Garros.
Clijsters dopiero na trzecim miejscu w tym zestawieniu umieściła Arynę Sabalenkę, która w ostatnich turniejach na mączce daleka była od swojej najlepszej formy. Belgijka podkreśliła, że gra na cegle w tym sezonie "znacznie zmniejszyła" siłę ognia Białorusinki.
Arcyciekawa sytuacja w rankingu. Sabalenka nerwowo patrzy za siebie
Jeśli przewidywania Clijsters się sprawdzą, to kibice mogą szykować się na przewrót w rankingu WTA i utratę przez Sabalenkę prowadzenia. Do rywalizacji we Francji Białorusinka jeszcze przystąpi jako liderka, ale jej przewaga nad drugą Jeleną Rybakiną wynosi 1647 punktów.
To straty, które tenisistka z Kazachstanu może odrobić w Paryżu, tym bardziej, że obie tenisistki przystąpią do zawodów ze znacznie innym bagażem punktowym. Sabalenka za ubiegłoroczny finał we Francji broni aż 1300 punktów.
Z kolei Rybakina odpadła już w czwartej rundzie po porażce z... Igą Świątek i ma do obronienia tylko 240 "oczek". Wszystko jest zatem możliwe, a sporą rolę w rywalizacji Białorusinki i tenisistki z Kazachstanu mogą odegrać Świątek oraz Gauff w przypadku bezpośrednich pojedynków z liderką albo wiceliderką rankingu.