Szykuje się bojkot? Świątek i Sabalenka już podpisały. Teraz Rybakina ogłasza

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zgodnie z doniesieniami medialnymi na początku tygodnia czołowi tenisiści świata zwrócili się do organizatorów Roland Garros ws. swojego niezadowolenia z podziału wynagrodzeń. Zawodnicy domagają się wyższych kwot oraz szeregu zmian na wszystkich wielkoszlemowych turniejach. Głos w tej sprawie zabierały m.in. Aryna Sabalenka czy Iga Świątek. Teraz swoimi refleksjami podzieliła się Jelena Rybakina.

Jelena Rybakina w czapce z daszkiem, w stroju sportowym z logotypami sponsorów, na tle rozmytej publiczności
Jelena RybakinaFoto OlimpikAFP

Jak podała agencja Associated Press, w poniedziałek "najlepsi tenisiści świata, w tym Aryna Sabalenka, Jannik Sinner i Coco Gauff" poinformowali władze paryskiego Wielkiego Szlema, że domagają się wyższych wynagrodzeń. Szczegóły tego, ile organizatorzy Roland Garros płacili zawodnikom na przestrzeni ostatnich latach opisał Tomasz Chabiniak z Interii Sport.

Mówiąc krótko, elita damskiego i męskiego tenisa chce dla siebie większy kawałek tortu, biorąc pod uwagę procentowy podział. Tenisiści oczekują 22 procent, tyle ile w turniejach rangi "1000". - To my tworzymy przedstawienie. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie - mówiła chociażby Aryna Sabalenka.

Oświadczenie po spotkaniu na PGE Narodowym. "Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji"Polsat Sport

Druga rakieta świata ogłasza. Chodzi o bojkot

Teraz głos w tej sprawie zabrała Jelena RybakinaKazaszka wyznała, że jeśli większość toru zdecydowałaby się na bojkot, nie będzie miała zamiaru wychodzić z szeregu.

- To trudne pytanie. W przeszłości było wiele sytuacji, w których zawodnicy mogli się zjednoczyć i zbojkotować, ale to nigdy się nie zdarzyło. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jeśli większość powie, że nie gramy i bojkotujemy, to poprę to, nie ma problemu - stwierdziła na konferencji prasowej WTA 1000 Rrzym.

Zobacz również:

Jelena Ostapenko
Tenis

Demolka w meczu "koszmaru" Świątek w Rzymie. 54 minuty i po sprawie

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Na tym się nie skończyło. - Ale ulepszenia są potrzebne nie tylko w turniejach Wielkiego Szlema i nie tylko pod względem wzrostu puli nagród. Wielu nie bierze pod uwagę wysokich podatków - można zarobić więcej, ale znaczna część idzie na podatki. To osobny temat. Trudno mówić o bojkocie. Jak już wspomniałam, przez lata pojawiały się różne problemy, ale zawodnikom nigdy nie udało się naprawdę zjednoczyć i niczego zmienić - podsumowała.

- Myślę, że byliśmy bardzo rozsądni w kwestii naszej propozycji i chęci uzyskania uczciwego udziału w przychodach. Myślę, że wzrost kwoty nagrody pieniężnej nie jest dokładnie tym, czego chcieliśmy, ponieważ chodziło nam o spadek naszego procentowego udziału w zyskach, który obecnie spada. Nie wiem, czy dobrze tłumaczę to w języku angielskim. Przepraszam - to już słowa Igi Świątek, która również zabrała głos ws. podwyższenia wynagrodzeń.

Zobacz również:

Hansi Flick, w tle Jose Bordalas
La Liga

Cztery miesiące i nic. Barcelona się wstrzymuje. Będzie spotkanie z Flickiem

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Zawodowa tenisistka w fioletowym stroju sportowym z opaską na głowie i plastrem na prawym ramieniu zaciska pięść w geście determinacji podczas meczu tenisowego.
Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINEAFP
Tenisistka w białym stroju i białej czapce wykonuje zamach rakietą podczas meczu, w tle rozmazane trybuny i niebieski kort.
Jelena RybakinaSarah StierAFP
Zawodniczka tenisowa w jasnej sukience podczas meczu odbija piłkę rakietą, w tle tablica reklamowa oraz fragmenty kortu tenisowego.
Jelena RybakinaWaleed ZeinAFP
Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja