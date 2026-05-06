Gdyby Maja Chwalińska na tej 113. pozycji była w połowie kwietnia, znów, jak rok temu, powalczyłaby pewnie o główną drabinkę na Foro Italico. Wtedy pokonała po ponad trzygodzinnej walce Julię Starodubcewą, później przegrała trzysetową batalię z Marią Sakkari. Wtedy jednak pomogło jej to, że w pierwszej połowie kwietnia, gdy zamykały się zgłoszenia do Rzymu, była o mniej więcej 10 pozycji wyżej niż w tym roku. Owszem, niedawno zaliczyła wielki skok, po triumfie w WTA 125 w Oeiras, ale nieco za późno.

Losowanie w Rzymie odbyło się w niedzielę - Chwalińska była pierwszą pod kreską. I czekała na to, czy któraś z zawodniczek się nie wycofa. Veronika Erjavec 30 godzin przed zaplanowanym w Rzymie meczem grała finał WTA 125 w Chinach z Katarzyną Kawą, Taylor Townsend w niedzielę rywalizowała w finale debla w Madrycie.

Wszystkie zawodniczki przystąpiły jednak do gry. A Chwalińska od razu opuściła to miasto, ruszyła do Oksytanii we Francji. Miała bowiem wciąż aktywne zgłoszenie do zawodów ITF W75 w Saint-Gaudens. Została tam rozstawiona z "1", organizatorzy czekali na wieści z Rzymu ws. Polki.

I doczekali się jej przyjazdu.

Turniej w Saint-Gaudens. Maja Chwalińska kontra Amandine Hesse. Stawką 1/8 finału

Dla Mai Chwalińskiej to najprawdopodobniej przedostatni turniej przed kwalifikacjami French Open. Zarazem decydujące chwile dotyczące występu w... Wimbledonie. Na bazie rankingu z 18 maja zamkną się bowiem zgłoszenia do głównej części tego turnieju. A Chwalińska ma realną szansę, by pierwszy raz w karierze wskoczyć od razu, bez kwalifikacji, do drabinki.

Prawdopodobnie nie da tego jeszcze tytuł w Oksytanii, ale po występie w kolejnym tygodniu, w zawodach ITF W75 w Zagrzebiu, może to stać się już realne.

Na razie reprezentantka Polski cieszy się grą w Saint-Gaudens. W środę jej pierwszą rywalkę była doświadczona Francuzka Amandine Hesse, z którą kiedyś zagrała nawet Iga Świątek. 10 lat temu Hesse była w połowie drugiej setki rankingu, dziś jest 250 pozycji niżej. Choć w zeszłym tygodniu dotarła do półfinału zawodów tej samej rangi w Lopocie.

Tylko w początkowej fazie tego spotkania Polka trochę się męczyła, po breaku rywalki przegrywała nawet 1:2. Szybko jednak opanowała sytuację, wygrała cztery kolejne gemy. Straciła co prawda jeszcze zapas przełamania w samej końcówce seta, ale Hesse nie potrafiła wyrównać na 5:5. Inna sprawa, że mocno przeszkadzał wiatr, na odkrytym korcie ma to spore znaczenie. Przy setbolu 33-latka z Francji trzy razy podrzucała piłkę i ją łapała. Udało się za czwartym razem, ale w końcu i tak, po długiej wymianie, Chwalińska trafiła w sam narożnik. Po 54 minutach było 6:4.

Druga partia była już jednostronna, zakończyła się bajglem. Już siódmym na mączce w tym roku w wykonaniu reprezentantki Polski.

O ćwierćfinał Chwalińska powalczy w czwartek ze Szwedką Lisą Zaar. Będzie zdecydowaną faworytką.

