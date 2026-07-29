Szybki mecz Majchrzaka z finalistą US Open. Stawką ćwierćfinał ATP 500

Tegoroczna edycja turnieju ATP 500 w Waszyngtonie rozpoczęła się znakomicie z perspektywy Kamila Majchrzaka. Nasz reprezentant pokonał w pierwszej rundzie Tommy'ego Paula, który na początku lipca przegrał z Hubertem Hurkaczem w 1/16 finału Wimbledonu. 30-latek poszedł w ślady Wrocławianina i również zanotował zwycięstwo w starciu z Amerykaninem. W obu setach decydowały końcówki. Ostatecznie Majchrzak wygrał z Paulem 7:5, 7:6(4). Już dobę później Kamil musiał wrócić do gry, bowiem dziś czekało go starcie z kolejnym zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych.

Poprzeczka powędrowała jeszcze bardziej w górę, bowiem na drodze Polaka do ćwierćfinału w Waszyngtonie znalazł się rozstawiony z "3" Taylor Fritz. Tenisista zamykający czołową dziesiątkę rankingu ATP znakomicie czuje się na kortach twardych, o czym świadczy jego najlepszy wielkoszlemowy wynik. Podczas US Open 2024 dotarł do aż do finału. Dopiero tam powstrzymał go Jannik Sinner. Majchrzaka czekało zatem spore wyzwanie. Panowie wyszli na arenę po godz. 21:30 naszego czasu.

ATP Waszyngton: Taylor Fritz kontra Kamil Majchrzak w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Fritza. Amerykanin od pierwszej piłki starał się dyktować własne warunki i robił to bardzo skutecznie. Zdominował Polaka, zgarnął siedem punktów z rzędu. W ten sposób wypracował sobie trzy break pointy z rzędu na 2:0. Dwa udało się Majchrzakowi obronić. Wydawało się, że z kolejnym będzie podobnie, kontrował już przeciwnika. Niestety, przy kluczowym bekhendzie po przekątnej posłał piłkę do korytarza deblowego. W związku z tym Taylor mógł spokojnie kontrolować sytuację na korcie.

Kamil czuł presję wywieraną przez Amerykanina, czego dowodem były dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu w trakcie szóstego rozdania. Po nich zawodnik rozstawiony z "3" otrzymał break pointa na 5:1. Tenisista z USA pomylił się o kilka milimetrów, nie wykorzystał szansy. To dawało jeszcze nadzieję Majchrzakowi na nawiązanie rywalizacji. W następnych minutach obserwowaliśmy piłki na drugie "oczko" dla Kamila i w końcu dopiął swego, broniąc po drodze jeszcze dwóch okazji na przełamanie. Nasz reprezentant próbował walczyć o odrobienie strat, ale Fritz pewnie przypilnował sytuacji. Ostatecznie Amerykanin triumfował 6:3 w premierowej odsłonie.

Bardziej zacięta końcówka pierwszej partii dawała nadzieję na wyrównaną drugą część spotkania. Tym razem najpierw serwował Majchrzak. Na początku Kamil w łatwym stylu utrzymał swoje podanie, ale później znów obserwowaliśmy agresywną grę po stronie Fritza. Amerykanin z łatwością przyspieszał akcje, czuł się bardzo pewnie na korcie. W efekcie zobaczyliśmy break pointy dla Taylora. Na szczęście nasz reprezentant wyszedł z opresji, broniąc dwóch okazji rywala na przełamanie. Finalista US Open 2024 imponował również tym, co robił przy własnym podaniu. Potrafił posyłać po dwa, a nawet trzy asy w jednym gemie.

W trakcie piątego rozdania zawodnik rozstawiony z "3" dopiął już swego. Chociaż Majchrzak posiadał piłkę na 3:2, finalnie doszło do przełamania na korzyść Fritza. Nasz reprezentant bezradnie rozkładał ręce. Chociaż robił, co mógł, nie potrafił znaleźć rozwiązanie na świetnie serwującego i doskonale returnującego tenisistę z USA. W siódmym gemie obejrzeliśmy kolejnego break pointa dla Taylora. Tym razem Polak wyszedł z opresji, złapał jeszcze kontakt z przeciwnikiem. Amerykanin nadal miał jednak wszystko pod kontrolą. Ostatecznie Fritz zwyciężył 6:3, 6:4 po 75 minutach gry. W ćwierćfinale ATP 500 w Waszyngtonie zagra z Alexem Michelsenem albo Adrianem Mannarino. Z kolei Kamil uda się na turniej do Montrealu.

Dokładny zapis relacji z meczu Taylor Fritz - Kamil Majchrzak jest dostępny TUTAJ.

Kamil Majchrzak WILLIAM WEST AFP

Taylor Fritz MARCO BERTORELLO / AFP AFP

Kamil Majchrzak PSNEWZ/SIPA East News





Tommy Paul - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport