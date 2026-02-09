Szybki koniec meczu w ćwiartce Świątek w Dosze. Polka ogłosiła awans

Iga Świątek zacznie rywalizację w Dosze dopiero we wtorek, a w poniedziałek pozna pierwszą rywalkę. Będzie nią albo Beatriz Haddad Maia, albo Janice Tjen. W obu przypadkach aktualna wiceliderka rankingu będzie wielką faworytką.

Aby wygrać w Katarze tytuł WTA 1000, swój czwarty w tym miejscu, Raszynianka będzie musiała wygrać pięć spotkań, ale co ważniejsze: codziennie czeka ją wyjście na kort. Finał odbędzie się już w sobotę, w niedzielę rusza bowiem kolejny turniej w Dubaju. A w czwartek, na etapie ćwierćfinału, Świątek może wpaść na Lindę Noskovą, z którą rok temu stoczyła w tym miejscu pasjonujące, trwające ponad 2,5 godziny spotkanie. Noskova wyserwowała aż 16 asów, ale jednak to Polka awansowała wówczas do ćwierćfinału, w którym pokonała kolejną "strzelbę" - Jelenę Rybakinę.

Teraz z Czeszka Iga może zmierzyć się o jeden etap później. A Linda pokazała, że formę ma już niezłą.

WTA 1000 w Dosze. Linda Noskova kontra Maya Joint w pierwszej rundzie. To część drabinki z Igą Świątek

21-letnia zawodniczka miała znakomitą końcówkę poprzedniego sezonu - w Pekinie (WTA 1000) i Tokio (WTA 500) grała o tytuł, w Wuhanie zatrzymała ją Jelena Rybakina. Styczeń w Australii nie przyniósł jednak aż tak dobrych rezultatów, na jakie liczyła zapewne 12. rakieta świata. W Brisbane była bardzo blisko pokonania w trzeciej rundzie Mirry Andriejewej, miała meczbola, ale pozwoliła Rosjance się podnieść. A w Melbourne lepsza od niej, w trzeciej rundzie, okazała się Xinyu Wang.

Linda Noskova Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

W Dosze Czeszka została rozstawiona z dziewiątką, w pierwszej rundzie zmierzyła się z Mayą Joint. 19-;latka z Australii gra ostatnio bardzo nierówno, wiele spotkań przegrywa wyraźnie. Tak było w United Cup przeciwko Świątek, tak byłow Adelajdzie z Andriejewą, ale i w Australian Open w dwóch setach poległa w starciu z Terezą Valentovą. Sama nie imponuje serwisem, ma zaś problem na returnie, gdy rywalki mocno zaczynają grę.

W Dosze w pierwszym secie jeszcze starała się wywierać nacisk na Noskovą, bo nawet gdy została przełamana w piątym gemie, to za chwilę uzyskała szansę na odrobienie tej straty. Po forhendzie Czeszki w siatkę zrobiło się 30-40. Za moment Linda miała drugi serwis, dość bezpieczny, ale Joint okazję zmarnowała, sama popełniła błąd. A później serwisami Noskova odskoczyła na 4:2.

Czeszka wygrała tego seta 6:4, ale nie imponowała, irytowały też podwójne błędy serwisowe. Tyle że w drugiej partii już podobnej historii nie było, Australijka znacznie obniżyła poziom swojej gry. W 24 minuty wygrała zaledwie dziewięć akcji, po drugim gemie, w którym miała dwa break pointy, odpuściła już całkowicie.

Skończyło się więc na 6:4, 6:0, polska arbiter Marta Mrozińska po 65 minutach ogłosiła awans Lindy Noskovej. Teraz Czeszkę czeka starcie z Warwarą Graczową, stawką będzie miejsce w trzeciej rundzie. A do potencjalnego pojedynku ze Świątek już dość bliska droga.

Linda Noskova MAHMUD HAMS AFP

Maya Joint William West AFP

Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczu Polsat Sport