Szybka okazja do rewanżu dla Magdy Fręch! Dalej zaczną się schody

Turniej w Guadalajarze , mimo że ma rangę WTA 1000 , nie jest najmocniej obsadzony. Do meksykańskich zmagań w ogóle nie zgłosiła się liderka rankingu Aryna Sabalenka , a jeszcze przed startem wycofały się Iga Świątek , Coco Gauff , Elena Rybakina i Jessica Pegula . Nasza najlepsza tenisistka poinformowała, że zobaczymy ją dopiero w Tokio. W związku z nieobecnością pięciu najlepszych Pań w rankingu WTA najwyżej rozstawioną zawodniczką jest Ons Jabeur .

Mimo tego emocji nie zabraknie. Już w pierwszej rundzie czeka nas starcie Beatriz Haddad Maia - Danielle Collins. Ta druga wciąż rywalizuje w San Diego, gdzie dotarła do finału debla wraz z kończącą karierę Coco Vandeweghe. W singlu zakończyła zmagania na półfinale, gdzie uległa Barborze Krejcikovej. Czeszka zagra w finale imprezy z Sofią Kenin, dla której będzie to pierwszy finał na poziomie WTA od pamiętnej batalii o tytuł Roland Garros z Igą Świątek w 2020 roku. Wówczas to Polka okazała się lepsza i sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w wieku zaledwie 19 lat.