Szwajcaria rozbiła Kazachstan aż 5-0, co sprawia, że biało-czerwoni właśnie z tą reprezentacją powalczą o awans do "finału miejskiego" w Brisbane. Atrakcyjne spotkania czekają zwłaszcza Igę Świątek i Huberta Hurkacza, bo ich rywale - Belinda Bencic i Stan Wawrinka - to światowa czołówka. Bliżej tego finału jest także reprezentacja Włoch, która uporała się z Brazylią, wygrała 3-2. Znamy już pierwsze rozstrzygnięcia spotkań w United Cup.