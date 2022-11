Szwajcaria jednym z rywali Polski w Brisbane

Inauguracyjna edycja United Cup rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 8 stycznia, Weźmie w niej udział 18 zespołów, a w puli nagród będzie 15 milionów dolarów. Głównym organizatorem zawodów, które zastąpią w kalendarzu męski ATP Cup, są australijska federacja oraz stowarzyszenia WTA i ATP.

Polacy trafili do grupy B i w Brisbane zagrają ze Szwajcarią oraz jedną z dwóch drużyn, które stawką uzupełnią 21 listopada, a zostaną wyłonione na podstawie najnowszych rankingów kobiet i mężczyzn.

Każdy mecz będzie się składał z dwóch singli kobiet i mężczyzn oraz miksta, a zawodnicy z drużyn narodowych - maksymalnie po cztery osoby każdej płci - mogą liczyć na punkty rankingowe WTA i ATP. Zwycięzcy każdej z dwóch grup w danym mieście - drugą w Brisbane tworzą Włochy, Brazylia i Norwegia - zagrają o awans do Final Four, który odbędzie się wyłącznie w Sydney w dniach 6-8 stycznia z udziałem trzech "mistrzów miast" i zespołu z najlepszym bilansem spoza tej trójki.

United Cup to kolejna próba zorganizowania atrakcyjnych zmagań dla światowej czołówki, która na przełomie roku zjeżdża na antypody, by przygotowywać się do wielkoszlemowego Australian Open.