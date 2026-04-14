Szpakowski zaczął mówić o Świątek. Nagła reakcja Krychowiaka. Chodzi o Abramowicz

Michał Chmielewski

W środę Iga Świątek rozpocznie rywalizację na WTA 500 Stuttgart. Pierwszy raz będziemy mogli obejrzeć zmagania z udziałem Polki pod wodzą nowego trenera - Francisco Roiga. Po zwolnieniu Wima Fissette'a reszta sztabu Świątek pozostała bez zmian. Nadal jest w nim Daria Abramowicz, której nazwisko pojawiło się w... rozmowie Grzegorza Krychowiaka z Dariuszem Szpakowskim.

Grzegorz Krychowiak, Daria Abramowicz

Po porażce z Magdą Linette w Miami Iga Świątek ogłosiła zakończenie współpracy z Wimem Fissette'm. Niedługo później jasnym stało się, że jej nowym trenerem został Francisco Roig. W ostatnim czasie 24-latka trenowała na Majorce w Akademii Rafaela Nadala, aby jak najlepiej przygotować się do sezonu na mączce.

W boksie Polki nadal zasiadać będzie Daria Abramowicz. - Daria Abramowicz, pełniąca rolę psychologa od wielu lat, z sukcesami, nie ma ostatnio dobrej passy. To są zachowania, które można porównać z dolewaniem oliwy do ognia - mówił niedawno Lech Sidor, komentując krzyki i wskazówki autorstwa psycholożki Świątek podczas rozgrywanych spotkań.

Alejandro Tabilo - Joao Fonseca. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Od wielu miesięcy czwarta rakieta świata na korcie jest istnym kłębkiem nerwów, mimo że regularnie, od lat współpracuje z Abramowicz. Eksperci i fani tenisa coraz częściej podważają jej rolę w sztabie sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Nazwisko Darii Abramowicz padło nawet w... podcascie Grzegorza Krychowiaka, którego ostatnim gościem był Dariusz Szpakowski. Panowie rozmawiali o tym, z czym piłkarze - na mentalnej płaszczyźnie - zmagają się podczas rozgrywanych spotkań. W pewnym momencie legendarny komentator pokusił się o tenisowe porównanie.

Zobacz również:

Iga Świątek trafiła na Laurę Siegemund w drugiej rundzie WTA 500 w Stuttgarcie
Iga Świątek

Świątek kontra Siegemund. Wszystko jasne ws. meczu o ćwierćfinał WTA Stuttgart

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

- W piłce nie jesteś uzależniony sam od siebie. Taka Iga Świątek, grająca na korcie, jest uzależniona od siebie. Jak zrobi błąd, nie zagra tego, co chce zagrać, itd. Ty (piłkarz - red.) grasz w zespole. Jak chcesz, możesz schować się za kolegów, to jest tylko pozór - tłumaczył Szpakowski.

Nagle do gry wkroczył Krychowiak. - Chyba że psycholożka będzie tam się darła - wtrącił prowadzący, mając na myśli Abramowicz, która kilka miesięcy temu gościła w jego programie. Mimo to były reprezentant Polski pokusił się o cytowaną szpilkę.

- Nie będziemy w to wnikali, zostawmy panią Darię - uciął szybko Dariusz Szpakowski, co mocno rozbawiło Krychowiaka.

Wracając do tenisa, Iga Świątek na start WTA 500 Stuttgart zagra z Laurą Siegemund w środowy wieczór. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Liga Mistrzów

Barcelona nie zdążyła wyjść na murawę. Jest "werdykt" ws. meczu z Atletico. Sygnał dla Lewandowskiego

Igor Szarek
Igor Szarek
