Po porażce z Magdą Linette w Miami Iga Świątek ogłosiła zakończenie współpracy z Wimem Fissette'm. Niedługo później jasnym stało się, że jej nowym trenerem został Francisco Roig. W ostatnim czasie 24-latka trenowała na Majorce w Akademii Rafaela Nadala, aby jak najlepiej przygotować się do sezonu na mączce.

W boksie Polki nadal zasiadać będzie Daria Abramowicz. - Daria Abramowicz, pełniąca rolę psychologa od wielu lat, z sukcesami, nie ma ostatnio dobrej passy. To są zachowania, które można porównać z dolewaniem oliwy do ognia - mówił niedawno Lech Sidor, komentując krzyki i wskazówki autorstwa psycholożki Świątek podczas rozgrywanych spotkań.

Od wielu miesięcy czwarta rakieta świata na korcie jest istnym kłębkiem nerwów, mimo że regularnie, od lat współpracuje z Abramowicz. Eksperci i fani tenisa coraz częściej podważają jej rolę w sztabie sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Nazwisko Darii Abramowicz padło nawet w... podcascie Grzegorza Krychowiaka, którego ostatnim gościem był Dariusz Szpakowski. Panowie rozmawiali o tym, z czym piłkarze - na mentalnej płaszczyźnie - zmagają się podczas rozgrywanych spotkań. W pewnym momencie legendarny komentator pokusił się o tenisowe porównanie.

- W piłce nie jesteś uzależniony sam od siebie. Taka Iga Świątek, grająca na korcie, jest uzależniona od siebie. Jak zrobi błąd, nie zagra tego, co chce zagrać, itd. Ty (piłkarz - red.) grasz w zespole. Jak chcesz, możesz schować się za kolegów, to jest tylko pozór - tłumaczył Szpakowski.

Nagle do gry wkroczył Krychowiak. - Chyba że psycholożka będzie tam się darła - wtrącił prowadzący, mając na myśli Abramowicz, która kilka miesięcy temu gościła w jego programie. Mimo to były reprezentant Polski pokusił się o cytowaną szpilkę.

- Nie będziemy w to wnikali, zostawmy panią Darię - uciął szybko Dariusz Szpakowski, co mocno rozbawiło Krychowiaka.

Wracając do tenisa, Iga Świątek na start WTA 500 Stuttgart zagra z Laurą Siegemund w środowy wieczór. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

Daria Abramowicz i Iga Świątek

Dariusz Szpakowski

Grzegorz Krychowiak

