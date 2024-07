Szósty tytuł Polki w tym roku. A wraz z nim rekord kariery w rankingu WTA

Po dwa zwycięstwa w Solarino i Santa Margherita di Pula, jedno w Palma del Rio, teraz zaś w Corroios-Seixal, do tego przegrany finał w Helsinkach oraz półfinały w Altenkirchen i La Marsie - to cały dorobek deblowych występów Martyny Kubki w 2024 roku. Łączenie 26 zwycięstw i tylko trzy porażki. W poniedziałek 23-letnia tenisistka będzie notowana na 161. lub 162. miejscu w rankingu WTA - najwyżej w swojj karierze.

Trzy trzysetowe boje Martyny Kubki i Anny Rogers. I dość gładkie zwycięstwo w grze o tytuł

W singlu Polce tak dobrze nie idzie, choć też jest blisko życiowej pozycji na światowych listach, na początku czwartej setki. To jednak przede wszystkim zasługa świetnego drugiego półrocza w 2023 roku, wkrótce będzie tych punktów bronić. Kubka ma duże pecha w losowaniach drabinek kolejnych turniejów, bardzo szybko trafia na faworytki. Tak jak w Corroios-Seixal, gdzie od razu zmierzyła się z rozstawioną z dwójką Darią Snigur , która do Portugalii przyleciała prosto z Londynu.

Polka i Amerykanka pierwszego seta wygrały w zaledwie 23 minuty 6:1, szybko odskoczyły na 5:0. Nie były to w większości jednostronne gemy, ale to one zachowywały więcej spokoju kluczowych momentach. A sukcesie Kubki i Rogers w drugiej partii przesądził tak naprawdę już pierwszy gem. To wtedy przełamały rywalki, same zaś do końca meczu utrzymywały swoje podania. Wygrały 6:4 i po 57 minutach zgarnęły główną nagrodę.