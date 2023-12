Szokujące wyznanie polskiego tenisisty. "Proponowano mi ustawianie meczów"

Do 2022 roku Filip Peliwo reprezentował Kanadę. Postanowił zmienić jednak barwy i obecnie gra z orzełkiem na piersi. Zapowiadano mu wielką karierę z uwagi na sukcesy w rozgrywkach młodzieżowych. 29-latek wygrał między innymi Wimbledon juniorów, a także US Open. W swojej kategorii wiekowej był nawet liderem rankingu ATP. Zderzenie z seniorskim tenisem było jednak dość bolesne. Mimo to kontynuuje on karierę reprezentując polskie barwy.