Jeszcze w 2005 roku amerykański wymiar sprawiedliwości otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że znany amerykański multimilioner Jeffrey Epstein miał dopuścić się przestępstwa związanego z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Służby zidentyfikowały aż 36 młodych dziewczyn, które spotkał taki los.

W 2006 roku Epstein został oficjalnie aresztowany, a dwa lata później przyznał się do winy przed sądem, za co został skazany na karę 18 miesięcy więzienia. W 2018 roku dziennikarze ujawnili, że liczba ofiar mogła wynosić nawet 80. W 2019 roku pojawiły się kolejne zarzuty prokuratury.

Fibak w aktach Epsteina. Wytłumaczył swoją obecność

Epsteinowi groziło aż 45 lat więzienia, a proces w jego sprawie miał rozpocząć się w 2020 roku. W sierpniu 2019 roku Epstein zmarł, a według oficjalnej wersji popełnił samobójstwo. Z czasem na jaw wychodziło coraz więcej koszmarnych faktów. W 2025 roku amerykańscy deputowani zaczęli domagać się ujawnienia akt sprawy Epsteina.

Te zaczęły pojawiać się stopniowo. W ostatniej publikacji, która ma około trzy miliony stron w mailu pojawiło się niespodziewanie nazwisko Wojciecha Fibaka. Były polski tenisista błyskawicznie został poproszony o komentarz. - To nie była postać anonimowa w Nowym Jorku. Byliśmy sąsiadami. Widywaliśmy się w restauracjach, na wernisażach i mieliśmy wielu wspólnych znajomych - skomentował dla "Faktu".

- On wiedział, że jestem kolekcjonerem sztuki. Ten mail, który wymieniliśmy między sobą, pojawił się właśnie w tym kontekście. Ja zbierałem obrazy Warhola i Basquiata, a on także był kolekcjonerem i przy tym osobą bardzo oczytaną - dodał były polski tenisista, komentując całą sprawę.

Zwrot w sprawie Epsteina. Donald Trump domaga się ujawnienia dokumentów Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Wojciech Fibak Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Wojciech Fibak AFP

