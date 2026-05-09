Aryna Sabalenka przyjechała na turniej Internazionali d'Italia jako główna faworytka do końcowego triumfu. Białorusinka na inaugurację pokonała Barborę Krejcikovą 6:2, 6:3, a w trzeciej rundzie czekało ją starcie z Soraną Cirsteą.

Początek sobotniego spotkania należał zdecydowanie do Sabalenki, która wygrała pierwszą partię 6:2. W drugim secie prowadziła 2:0, a potem wpadła w tarapaty. Ostatecznie drugi set padł łupem Rumunki (6:3) i o wszystkim decydowała trzecia odsłona pojedynku. W niej Sabalenka - przy stanie 3:4 - poprosiła o przerwę medyczną, ponieważ zgłosiła uraz dolnej części pleców.

Chwilę później wróciła do gry, doprowadziła do remisu 5:5, ale ostatnie słowo należało do Rumunki, która wygrała 7:5 i mogła cieszyć się z pokonania pierwszej rakiety świata.

Sabalenka za burtą w Rzymie. Komunikat WTA

Porażka Sabalenki to wielka niespodzianka. Tym bardziej na tak wczesnym etapie turnieju. Z pewnością o tym meczu będzie się mówiło przez najbliższe dni. Chwilę po meczu, który sędziowała polska sędzia Marta Mrozińska WTA wydało komunikat.

Sejsmiczny Wstrząs Sorany! Sorana Cirstea pokonuje Sabalenkę i awansuje do 4. rundy

Rozwiń

Cirstea w 4. rundzie zagra z Lindą Noskovą. Ten mecz zaplanowano na poniedziałek (11 maja).

Aryna Sabalenka sensacyjnie przegrała w 3. rundzie w Dubaju Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka w bardzo dobrym stylu zameldowała się w trzeciej rundzie WTA 1000 w Indian Wells Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Felix Auger-Aliassime - Mariano Navone. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport