Szokująca porażka Sabalenki, ale co się stało później. Jest komunikat WTA
Wielka sensacja w turnieju Internazionali d'Italia. Ze zmaganiami na etapie trzeciej rundy nieoczekiwanie pożegnała się Aryna Sabalenka. Światowa "1" przegrała z Soraną Cirsteą. Chwilę po zakończeniu spotkania, które ogłosiła polska sędzia Marta Mrozińska WTA wydało komunikat.
Aryna Sabalenka przyjechała na turniej Internazionali d'Italia jako główna faworytka do końcowego triumfu. Białorusinka na inaugurację pokonała Barborę Krejcikovą 6:2, 6:3, a w trzeciej rundzie czekało ją starcie z Soraną Cirsteą.
Początek sobotniego spotkania należał zdecydowanie do Sabalenki, która wygrała pierwszą partię 6:2. W drugim secie prowadziła 2:0, a potem wpadła w tarapaty. Ostatecznie drugi set padł łupem Rumunki (6:3) i o wszystkim decydowała trzecia odsłona pojedynku. W niej Sabalenka - przy stanie 3:4 - poprosiła o przerwę medyczną, ponieważ zgłosiła uraz dolnej części pleców.
Chwilę później wróciła do gry, doprowadziła do remisu 5:5, ale ostatnie słowo należało do Rumunki, która wygrała 7:5 i mogła cieszyć się z pokonania pierwszej rakiety świata.
Sabalenka za burtą w Rzymie. Komunikat WTA
Porażka Sabalenki to wielka niespodzianka. Tym bardziej na tak wczesnym etapie turnieju.
Cirstea w 4. rundzie zagra z Lindą Noskovą. Ten mecz zaplanowano na poniedziałek (11 maja).