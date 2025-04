Coco Gauff wciąż poszukuje swojej formy, jaką imponowała na przełomie sezonów. Amerykanka błyszczała w ostatnich turniejach ubiegłego roku i na starcie obecnego, ale od momentu porażki z Paulą Badosą w ćwierćfinale Australian Open jest na równi pochyłej. Po wielkoszlemowej imprezie, aż do zmagań rangi WTA 500 w Stuttgarcie, zanotowała bilans 5-5. Podczas niemieckich zmagań zatrzymała się na ćwierćfinale, przegrywając z Jasmine Paolini .

Kolejnym przystankiem dla tenisistki z USA okazał się tysięcznik w Madrycie. Z racji wolnego losu w pierwszej rundzie, rozstawiona z "4" tenisistka rozpoczynała turniej od drugiej fazy. Tam trafiła na półfinalistkę Australian Open 2024 - Dajanę Jastremską. Ukrainka, która w Stuttgarcie miała pewne kłopoty zdrowotne , doszło już do siebie i na otwarcie rozgrywek w stolicy Hiszpanii wyeliminowała Francescę Jones, triumfując 7:6(5), 4:6, 6:3. W batalii o 1/6 finału wyraźną faworytką była jednak Coco.

Fatalny początek Coco Gauff w Madrycie. Mimo to Amerykanka doprowadziła do trzeciego seta

Mecz rozpoczął się od serwisu Jastremskiej. Ukrainka pewnie utrzymała swoje podanie, a później w łatwym stylu dobrała się do serwisu Gauff i wyszła na prowadzenie 2:0. Po chwili pojawiły się dwie szanse dla Amerykanki na odrobienie strat , ale nie wykorzystała żadnej z nich. Ostatecznie długie rozdanie trafiło na konto zawodniczki naszych wschodnich sąsiadów. Kolejne dwa gemy miały identyczny przebieg. Początkowo Coco prowadziła 30-0, ale później przegrywała cztery akcje z rzędu i zrobiło się już 5:0 dla Dajany.

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych musiała się bronić przed przegraniem partii do zera. Po tym, jak popełniła podwójny błąd serwisowy, Jastremska miała dwa setbole. Najpierw Gauff posłała asa, ale przy drugiej okazji w grze już było drugie podanie. I Jastremska wykorzystała to bezlitośnie, posyłając uderzenie kończące bezpośrednio z returnu. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 6:0 na korzyść Dajany po 29 minutach gry. W tym fragmencie pojedynku Coco zanotowała zaledwie dwa uderzenia kończące i aż 17 niewymuszonych błędów. Po przegranym secie Amerykanka udała się na moment do szatni.