Szok w Brisbane, Sabalenka straciła najgroźniejszą rywalkę. Wcześniej ograła ją Fręch

Emma Navarro odpadła z turnieju WTA 500 w Brisbane. Porażka z reprezentantką gospodarzy

Australijka już na "dzień dobry" wypracowała sobie okazję na przełamanie, ale ostatecznie zacięty gem trafił na konto Navarro. Później przez długi czas obie zawodniczki bardzo czujnie pilnowały swoich podań. Taka sytuacja miała miejsce aż do ósmego rozdania. Wtedy to Emma wypracowała sobie piłkę na 5:3, ale tym razem z opresji wyszła Birrell. Festiwal przełamań rozpoczął się chwilę później. Returnujące zawodniczki wygrały trzy gemy z rzędu. A był potencjał nawet na cztery, bowiem Amerykanka miała okazję na 6:6 , gdy serwowała Kimberly. Ostatnie trzy akcje trafiły jednak na konto tenisistki gospodarzy, a to oznaczało triumf Birrell 7:5.

Australijka poszła na ciosem i wywalczyła przełamanie także na starcie kolejnego seta. Łącznie wygrała aż dziewięć akcji z rzędu i wyszła na prowadzenie 2:0 15-0. Od tego momentu Navarro wzięła się za odrabianie strat, w pewnym momencie to ona znalazła się na czele z wynikiem 4:2. Po chwili jednak doszło do kolejnego zwrotu akcji. Przy staie 5:4 Birrell serwowała po zwycięstwo w meczu. Emma wyrównała na 5:5, ale później jej gra zupełnie się posypała. W kolejnych dwóch gemach Amerykanka nie zdobyła ani jednego gema. Tym oto sposobem doszło do ogromnej niespodzianki. Kimberly wygrała 7:5, 7:5 i awansowała do trzeciej rundy WTA 500 w Brisbane, gdzie zagra z Anastazją Potapową.