Turniej WTA 500 w Berlinie to dobra okazja do przetestowania formy przed wielkoszlemowym Wimbledonem, na start w tym roku w stolicy Niemiec zdecydowało się wiele czołowych tenisistek, w tym Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff czy Elina Switolina. Wielu kibiców z pewnością oczekiwało na hitowe starcie w finale między pierwszą a drugą zawodniczką światowego rankingu, jednak szybko okazało się, że do takowego nie dojdzie.

O ile Sabalenka należycie wywiązała się z roli faworytki i wygrała swój mecz drugiej rundy (w pierwszej z racji rozstawienia otrzymała wolny los), o tyle Rybakinie przydarzyła się wpadka. Reprezentantka Kazachstanu, tak jak Białorusinka, zmagania rozpoczęła od drugiej rundy, w niej trafiła na występującą dzięki dzikiej karcie Alexandrę Ealę. Było to drugie spotkanie tych tenisistek, w maju w trzeciej rundzie w Rzymie górą była Rybakina, wygrała 6:4, 6:3.

Tym razem role się odwróciły, dość nieoczekiwanie to tenisistka z Filipin była górą (7:5, 6:4). To duże zaskoczenie, w szoku była sama pogromczyni Rybakiny, która podczas wywiadu udzielonego na korcie tuż po zakończeniu meczu przyznała, że jest "trochę oszołomiona". I zdradziła, że w jej przypadku emocje wzięły górę i to jeszcze w trakcie spotkania.

Wciąż się trzęsę, trzęsłam się też przy piłce meczowej

Alexandra Eala zadzwoniła do rodziców. "Po prostu krzyczeliśmy"

Eala nie ukrywała przy tym zadowolenia z tego, jak zaprezentowała się na korcie. "Mogło się to potoczyć w obie strony. Myślę, że w obu setach były naprawdę zacięte momenty, a ona jest niesamowitą zawodniczką. To ona jest tą, którą trzeba pokonać, więc cieszę się, że znów mogłam dzielić z nią kort" - dodawała.

Sensacyjna pogromczyni Rybakiny zdradziła, też, że jeszcze z kortu, przed udzieleniem wywiadu, zadzwoniła do swoich rodziców. Telefon odebrał jej tata.

"Powiedziałam: »O mój Boże« i po prostu krzyczeliśmy, a moja mama też tam była. Po prostu jestem bardzo szczęśliwa" - opowiadała.

W ćwierćfinale Eala zmierzy się z Eliną Switoliną, będzie to ich pierwszy mecz. i chociaż reprezentantka Filipin nie miała jak do tej pory okazji mierzyć się z Ukrainką, to z jej wypowiedzi wynika, że doskonale wie, jakie wyzwanie ją czeka.

"To bardzo równa zawodniczka. Oczywiście jest wielką wojowniczką, biorąc pod uwagę jej przeszłość i doświadczenie. Ale potrafi też być agresywna, kiedy trzeba. Spodziewam się więc naprawdę dobrego meczu i mam nadzieję, że pokażę się z jak najlepszej strony" - zadeklarowała podczas konferencji prasowej.





Taylor Fritz - Fabian Marozsan. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport