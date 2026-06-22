Szok tuż przed Wimbledonem. Mistrzyni 2023 zdyskwalifikowana na długie lata

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Jeszcze dziś na liście zgłoszeń do tegorocznego Wimbledonu były mistrzynie tego turnieju z czterech ostatnich lat: Jelena Rybakina, Marketa Vondrousova, Barbora Krejcikova oraz Iga Świątek. I jedno nazwisko zaskakiwało: ta druga wycofywała się z kolejnych imprez, tłumaczyła to kontuzją, choć w tle pozostała sprawa kontroli antydopingowej, której Vondrousova uniknęła pod koniec zeszłego roku. Nie wpuściła kontrolera do domu, tłumaczyła to strachem. ITIA nie zaakceptowała tego wyjaśnienia, dziś Czeszka została wykluczona z rywalizacji do... końca czerwca 2030 roku.

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Marketa Vondrousova nie zagra w tegorocznym Wimbledonie - zostałą zdyskwalifikowana na cztery lataBEN STANSALLAFP

Taka decyzja ITIA ma skutek natychmiastowy - nawet jeśli Vondrousova planowała występ w tegorocznym Wimbledonie, a jest jego mistrzynią z 2023 roku, nie będzie mogła tego uczynić.

Jej zawieszenie zakończy się 21 czerwca 2030 roku.

Więcej informacji - wkrótce.

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Mateusz Stańczyk
Marketa Vondrousova
Marketa VondrousovaBRENTON EDWARDS / AFPAFP
Marketa Vondrousova rywalizowała z McCartney Kessler w pierwszej rundzie Wimbledonu
Marketa VondrousovaANDREAS GORA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP


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