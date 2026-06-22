Szok tuż przed Wimbledonem. Mistrzyni 2023 zdyskwalifikowana na długie lata

Jeszcze dziś na liście zgłoszeń do tegorocznego Wimbledonu były mistrzynie tego turnieju z czterech ostatnich lat: Jelena Rybakina, Marketa Vondrousova, Barbora Krejcikova oraz Iga Świątek. I jedno nazwisko zaskakiwało: ta druga wycofywała się z kolejnych imprez, tłumaczyła to kontuzją, choć w tle pozostała sprawa kontroli antydopingowej, której Vondrousova uniknęła pod koniec zeszłego roku. Nie wpuściła kontrolera do domu, tłumaczyła to strachem. ITIA nie zaakceptowała tego wyjaśnienia, dziś Czeszka została wykluczona z rywalizacji do... końca czerwca 2030 roku.