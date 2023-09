Szok. Rywalka Igi Świątek zawieszona. Dwa razy wygrała Wielki Szlem

Simona Halep w czystej sportowej teorii jest wciąż aktywną tenisistką. Fakty są jednak takie, że dziś 12 września 2023 roku właśnie została oficjalnie wymazana z rankingu WTA, co z pewnością było dla niej poważnym ciosem. Taka sytuacja nie może jednak dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę, że w październiku 2022 roku Rumunka została tymczasowo zawieszona.

Wszystko to w związku ze stosowaniem niedozwolonych środków dopingujących, które wykryto w jej organizmie. W jednej z próbek znalazł się wówczas roxadustat. To lek, który jest zakazany przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). W medycynie jego zastosowaniem jest przede wszystkim stymulacja hemoglobiny i czerwonych krwinek przy anemii.

W kwietniu 2023 roku w swoim pierwszym wywiadzie od zawieszeniu była liderka rankingu WTA podkreślała, że czuje się absolutnie niewinna i prosi, aby osoby odpowiedzialne za prowadzenie jej procesu, przyspieszyły swoje działania. Trudno powiedzieć, czy tak się stało, ale fakty są takie, że Rumunka w końcu poznała finalną decyzję, a ta raczej nie da jej powodów do szczęścia.

12 września 2023 roku oficjalnie przekazano bowiem, że dwukrotna tryumfatorka turniejów Wielkoszlemowych została już zawieszona na stałe. Karą, jaką jej wymierzono jest aż cztery lata przerwy od gry w tenisa. To oznacza, że gdy potencjalnie miałaby wrócić do touru, to miałaby już 35 lat na karku. Na dziś bardzo trudno wyobrazić sobie taki scenariusz, w którym Halep rywalizuje choćby z Igą Świątek.