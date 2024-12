Szok, Polka zabrała rywalce marzenia o Australian Open. Dziewięć gemów z rzędu na koniec

Gdy najlepsi zawodnicy odpoczywają po trudach intensywnego sezonu, za ich plecami trwa zacięta rywalizacja o prawo startu w Australian Open. Walka dotyczy zarówno wejścia do głównej drabinki, jak i eliminacji. Jedna z naszych reprezentantek, Weronika Falkowska, zamknęła drogę do kwalifikacji zdecydowanie wyżej notowanej Stacey Fung. Kanadyjka wygrała pierwszego seta 6:4, ale później przegrała dziewięć gemów z rzędu i podziękowała za grę. To dla niej koniec marzeń o starcie w Melbourne.