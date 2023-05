Aryna Sabalenka odpada z turnieju w Rzymie. "Cios w pogoni za Igą Świątek"

Portugalski dziennikach Jose Morgado podkreśla, jak wielkie znaczenie dla Igi Świątek może mieć zaskakująca porażka Aryny Sabalenki. Jak przyznał, to ogromny cios jeśli chodzi o szansę Białorusinki na awans na fotel liderki światowego rankingu, zwłaszcza jeśli polska tenisistka dobrze spisze się na rzymskich kortach. "Ciągle wygląda to na rzecz do wykonania do zakończenia turnieju US Open, ale..." - przerwał swoją wypowiedź znany ekspert.