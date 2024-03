Tenis. Luca Nardi sprawił wielką sensację

Dla 20-letniego Włocha to zwycięstwo ma dodatkowe znaczenie, ponieważ Serb jest jego idolem, a jego zdjęcie miał nad swoim łóżkiem od ósmego roku życia. Zapytano go więc, czy to jest największy triumf w karierze.

"Naprawdę nie wiem. Myślę, że to jest cud. Jestem gościem klasyfikowanym poza czołową setką rankingu ATP, a pokonuje Novaka - to czyste szaleństwo - stwierdził.

"To niesamowite uczucie. Nawet nie wyobrażałem sobie, że mogę z nim zagrać, a teraz go pokonałem. Przed meczem powiedziałem mojemu trenerowi, że nie chcę przegrać 1:6, 1:6" - przyznał później na konferencji prasowej.

Tenis. Novak Djoković: Nie przywykłem do tego

"Nie przywykłem do tego, ale to jest część tego sportu. On dostał się do tej imprezy jako 'szczęśliwy przegrany', więc nie miał nic do stracenia" - powiedział Serb.