Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng spotkały się ze sobą po raz trzeci. Ich pierwszy bezpośredni mecz miał miejsce przed rokiem, właśnie w ćwierćfinale US Open. Potem stoczyły batalię o tytuł podczas Australian Open 2024. W obu przypadkach lepsza okazywała się Białorusinka, triumfując po dwusetowych starciach. Teraz wydawało się jednak, że Chinka jest na fali po zdobyciu olimpijskiego złota i może zdecydowanie bardziej postawić się tenisistce z Mińska, być może nawet doprowadzić do udanego rewanżu.

Trudniejszą drogę do najlepszej "8" nowojorskich zmagań miała zawodniczka z Azji. W trzech z czterech pojedynków musiała rywalizować na pełnym dystansie, dwukrotnie odrabiać stratę partii. Robiła to jednak skutecznie, pokazując znakomite przygotowanie pod względem fizycznym. Wiceliderka rankingu WTA straciła dotychczas tylko jednego seta - w meczu trzeciej rundy przeciwko Jekaterinie Aleksandrowej . W kolejnych dwóch odsłonach oddała jednak Rosjance zaledwie trzy gemy.

Jednostronny przebieg meczu Sabalenka - Zheng. Znamy rywalkę Navarro w półfinale US Open

Panie rozpoczęły ćwierćfinałowe spotkanie od bardzo mocnego uderzenia. Sabalenka świetnie serwowała, a mimo to doszło do równowagi dzięki znakomitym odpowiedziom Zheng. Ostatecznie Białorusinka domknęła jednak gema, bez potrzeby bronienia break pointów. Po chwili doszło do weryfikacji formy Qinwen przy własnym podaniu. Chinka tylko raz trafiła pierwszym serwisem w sześciu próbach i to zaowocowało natychmiastowym przełamaniem. Aryna atakowała returnem po drugim podaniu i skutecznie wywierała ogromną presję.