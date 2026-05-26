"Szok". Decyzja Francuzów ws. Djokovicia jest bezlitosna, nie mogą w to uwierzyć

Novak Djoković w tym sezonie pojawia się na kortach dość rzadko. Serb między turniejami robi bardzo długie przerwy, które wynikają zwyczajnie z problemów fizycznych. Do Paryża na Roland Garros przyleciał, mając w "plecaku" ledwie jeden rozegrany mecz na nawierzchni ziemnej.

W Rzymie przegrał na otwarcie w trzech setach z Dino Prizmiciem. Udział w paryskim Wielkim Szlemie rozpoczął od naprawdę wymagającej batalii. W niedzielny wieczór na korcie głównym paryskiego kompleksu czekał na niego po drugiej stronie siatki Giovanni Mpetshi Perricard.

Wieszczą koszmar Djokovicia. Wybuchła burza

Francuz wygrał pierwszą partię, a potem stopniowo opadał z sił. Ostatecznie "Nole" spędził na korcie blisko trzy godziny i triumfował po czterech wymagających setach. W nagrodę w kolejnej rundzie znów zagra z reprezentantem gospodarzy. Tym razem będzie to notowany na 74. miejscu w rankingu ATP Valentin Royer.

Na papierze gigantycznym faworytem jest oczywiście Serb. Swojemu reprezentantowi próbują pomóc organizatorzy. Mecz Djokovicia z Francuzem wyznaczono bowiem jako trzeci w środowej sesji dziennej. Wedle prognoz w okolicy rozpoczęcia spotkania temperatura w Paryżu ma zbliżać się do 35 stopni.

Bez wątpienia są to warunki, które faworyzują 24-letniego Royera, właśnie ze względu na jego wiek. Decyzja organizatorów spotkała się z gigantycznym niezadowoleniem w Serbii. "Novak Djoković przeżył szok. To właśnie wydarzyło się na Roland Garros 2026!" - grzmią w tytule artykułu dziennikarze "novosti.rs".

"Dziś Novak Djoković usłyszał nie najlepsze wieści. Organizatorzy zdecydowali, że najlepszy tenisista wszech czasów rozegra swój mecz drugiej rundy - w największym upale. To jednocześnie najcieplejszy dzień w tej części maja" - czytamy już w treści owego artykułu.

"Djokoviciowi się to nie spodoba: Oto, kiedy gra przeciwko Francuzowi. Ponieważ w Paryżu jest bardzo gorąco, nie jest to idealne dla zawodników, a zwłaszcza dla naszego asa, który ma duży problem z wysokimi temperaturami" - wtórują dziennikarze "sportal.blic.rs". Warto dodać, że w sesji nocnej na korcie głównym zmierzą się Tomas Machac i Aleksander Zverev.

