Do finału singlowego turnieju WTA 1000 w Madrycie jako pierwsza awansowała Coco Gauff, która w czwartek wręcz zdeklasowała Igę Świątek, pozwalając jej na ugranie zaledwie dwóch gemów (6:1, 6:1). Kilka godzin później prawo gry o trofeum z Amerykanką zapewniła sobie Aryna Sabalenka, w dwóch setach pokonując Elinę Switolinę . Starcie pierwszej i czwartej zawodniczki rankingu WTA zaplanowano na sobotni wieczór.

Dzień po półfinałach w rywalizacji singlowej rozegrano półfinały w deblu. Jako pierwsze na kort wybiegły występujące z dziką kartą Wiktoria Azarenka i Ashlyn Krueger oraz Weronika Kudiermietowa i Elise Mertens. Pierwszy set padł łupem Białorusinki i Amerykanki (6:4), drugi w identycznym rozmiarze wygrały rywalki. O losach awansu przesądziła trzecia partia rozgrywana do dziesięciu punktów, w której górą były Mertens i Kudiermietowa.

WTA Madryt 1000. Jelena Ostapenko za burtą turnieju

Ostapenko, która ze względu na korzystny bilans spotkań z Igą Świątek ( wygrała wszystkie z dotychczasowych sześciu meczów z Polką ) nazywana jest jej "koszmarem" lub też "zmorą" razem z Hsieh już dwukrotnie docierała do finałów w trwającym sezonie - najpierw w styczniu łotewsko-tajwański duet przegrał bój z Kateriną Siniakovą i Taylor Townsend o triumf w Australian Open, później ta sama para ograła Ostapenko i Hsieh w finale "tysięcznika" w Dubaju.

W Madrycie Łotyszka i reprezentantka Tajwanu stanęły przed szansą, by w końcu sięgnąć razem po sukces. I do pewnego momentu turniejowa "3" radziła sobie bardzo dobrze, bo w drodze do półfinału nie straciła seta. Również początek półfinałowego starcia z Cirsteą i Kalinską nie zwiastował problemów.