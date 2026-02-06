Sześć setboli i horror w starciu Fręch. 6:0 zakończyło mecz w WTA 1000

Rok temu Magdalena Fręch o miejsce w głównej drabince WTA 1000 w Dosze nie musiała się martwić - był 28. w światowym rankingu, to gwarantowało wstęp do niemal każdego turnieju na świecie, może poza "obleganymi" przez elitę zawodami rangi 500 w Stuttgarcie czy Berlinie. Choć ostatecznie w obu i tak zagrała. Wtedy Łodzianka pokonała Beatriz Haddad Maię, na drugim etapie w Katarze przegrała blisko trzygodzinne spotkanie z Magdą Linette.

To był jednak jedyny przypadek, gdy Fręch nie musiała w Dosze przedzierać się przez kwalifikacje. Teraz zabrakło niewiele, choć przecież spadła na dość odległe, 60. miejsce w rankingu WTA. Z rywalizacji wycofało się do czwartku aż 11 zawodniczek, Fręch została na końcu trzecią oczekującą. Ostatecznie jednak musiała przystąpić do wstępnej fazy turnieju.

Tu jednak była zdecydowaną faworytką w potyczce z Turczynką Berfu Cengiz.

WTA 1000 w Dosze. Pierwszy mecz Magdaleny Fręch w Katarze. Rywalką zawodniczka z piątej setki rankingu

Reprezentantka Turcji, powoływana do kadry narodowej na Billie Jean King Cup, tylko dwukrotnie w karierze grała z rywalkami znajdującymi się wyżej w rankingu WTA niż obecnie Fręch. W lutym 2020 roku zmierzyła się w Fed Cupie z... Igą Świątek - 18-letnia Polka była wtedy 48. I to Raszynianka wygrała tamto starcie 6:3, 6:0. Jeszcze w tym samym roku Cengiz uległa 3:6, 3:6 w Stambule Polonie Hercog.

Magdalena Fręch Foto Olimpik AFP

Jeszcze na przełomie 2024 i 2025 roku Turczynka była na pograniczu drugiej i trzeciej setki rankingu, ale wypadła na pół roku przez kontuzję. I już nie wróciła na dawne tory, rywalizuje głównie w zawodach ITF. Dziś jest 490., do kwalifikacji w Dosze dostała się dzięki dzikiej karcie.

W pierwszym secie nie sposób było jednak wskazać, która zawodniczka jest w pierwszej setce, a która w piątej. Polka momentami potrafiła przejąć inicjatywę, miała przewagę przełamania, po czym popełniała katastrofalne błędy. Jakby wciąż siedziała w niej dość przykra porażka w Melbourne z Jasmine Paolini, gdy Włoszka prezentowała się przeciętnie, a Magdalena nie potrafiła tego wykorzystać.

Cengiz dobrze prowadziła wymiany z głębi kortu, coraz częściej je wygrywała. Prowadziła nawet 4:3, Polka jednak wyrównała, za moment zdobyła breaka. Przy swoim podaniu miała dwie piłki setowe, obie zmarnowała. A później Cengiz wyrównała na 5:5.

Sytuacja się za moment powtórzyła: znów przełamanie dla Fręch i serwis na koniec meczu. 28-latka odskoczyła na 40-15, przegrała dwie wymiany, po znakomitych atakach rywalki. Piąta piłka setowa też nie dała efektu, tie-break był już bardzo blisko. Aż w końcu Cengiz popełniła jednak błąd, Fręch wygrała tę partię 7:5.

W drugiej zaś nie było już żadnych wątpliwości: Cengiz wygrała zaledwie 10 akcji z 34 w tym secie. Ani razu nie było stanu równowagi, aż wreszcie Magdalena zakończyła mecz efektownym asem, swoim czwartym w tym meczu.

Rozwiń

O główną drabinkę zagra z lepszą z meczu weteranek: albo 37-letnią Shuai Zhang, albo starszą jeszcze o cztery lata Wierą Zwonariową.

Magdalena Fręch Oscar J Barroso/DPPI via AFP AFP

Magdalena Fręch vs. Beatriz Haddad Maia. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport