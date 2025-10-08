Sześć piłek meczowych i to nie wystarczyło. 55. rakieta świata całkowicie zaskoczyła Pegulę

Jessica Pegula do zmagań WTA rangi 1000 w Wuhanie podeszła jako zawodniczka rozstawiona z numerem szóstym, co pozwoliło jej rozpocząć grę dopiero od drugiej rundy zawodów.

Na pierwszy ogień w przypadku Amerykanki poszło spotkanie z jej rodaczką - wyraźnie niżej notowaną w światowym rankingu (6. vs 55. pozycja) Hailey Baptiste. Mimo wszystko faworytka musiała się tu niemało namęczyć...

Od 5:2 do tie-breaka, po drodze sześć zmarnowanych meczboli. Szalony mecz Peguli z Baptiste w Wuhanie

Pierwszy set zakończył się jak najbardziej po myśli Peguli - wygrała ona bowiem tę odsłonę 6:4. Potem jednak Baptiste przejęła inicjatywę i w drugiej części współzawodnictwa sama zatriumfowała 6:4. Trzeci set był zaś widowiskiem najwyższej klasy.

Jessica Pegula doprowadziła w nim do prowadzenia 5:2, po czym... w toku dalszej rywalizacji zmarnowała łącznie aż sześć piłek meczowych. Doszło ostatecznie do tie-breaka, w którym szósta rakieta globu koniec końców zwyciężyła 8-6.

Wuhan Open. W walce o tytuł pozostają dwie Polki

W trzeciej rundzie tym samym zagra ona z pukającą do drzwi czołowej dziesiątki rankingu Rosjanką Jekateriną Aleksandrową, która jak dotychczas pokonała w Wuhanie Kanadyjkę Mboko oraz Amerykankę Li.

W stawce turnieju w "Państwie Środka" pozostają przy tym dwie Polki - Iga Świątek, która niebawem zagra z Belindą Bencic, oraz Magdalena Fręch, która w środowy poranek awansowała kosztem Karoliny Muchovej po tym, jak Czeszka kreczowała.

