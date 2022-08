Sześć głośnych wybryków Nicka Kyrgiosa, które zdumiały świat tenisa

Nick Kyrgios należy do tenisowej czołówki, regularnie pokazując się na kortach na najważniejszych turniejach. Tylko w tym roku zwyciężył w Australian Open w grze podwójnej i dotarł do finału Wimbledonu.

27-latek potrafi zachwycić grą, ale za moment - odstraszyć swoim zachowaniem. Emocje to coś, nad czym trudno zapanować australijskiemu zawodnikowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nick Kyrgios skarży się na przeszkadzającą mu kobietę na widowni. WIDEO Polsat Sport

Indian Wells. Kyrgios kontra rakieta

W marcu tego roku Kyrgios przegrał w ćwierćfinale Indian Wells z Rafaelem Nadalem.

Porażka może zaboleć, wzbudzić wewnętrzny gniew, a nawet doprowadzić do łez i wściekłości. U Kyrgiosa stopień wściekłości tuż po przegranym pojedynku wymknął się jednak spod kontroli.

Reklama

Tenisista podszedł do rywala i uścisnął jego dłoń. Chwilę potem cisnął swoją rakietą o ziemię tak mocno, że o mało nie zrobił krzywdy chłopcu do podawania piłek. Nastolatek odskoczył w ostatniej chwili, zaś sam sportowiec tłumaczył się później, że nie miał złych zamiarów i do niebezpiecznej sytuacji doszło przez zupełny przypadek.

Nie drwij z Kyrgiosa, bo oberwiesz

Ten sam turniej, ten sam mecz. Nick Kyrgios nagle słyszy dobiegający głos z trybun. Krytyka z pewnością nie przypadła mu do gustu. Do tego stopnia, że zdecydował się upomnieć fana.

Czytaj też: Hurkacz - Kyrgios. O której? Gdzie oglądać? Transmisja tv i stream online

"Grasz? Jesteś dobry w tenisa? Dokładnie, więc dlaczego tak mówisz?" - zapytał poirytowany sportowiec.

Oberwało się też hollywoodzkiemu aktorowi - Benowi Stillerowi. "Grasz w tenisa? No grasz? Czy ja ci mówię, jak masz grać w twoich filmach?" - krzyknął w stronę widowni.

Wimbledon. Kontrowersyjne splunięcie

Po tegorocznym spotkaniu z Jubbem Kyrgios wypatrzył sobie twarz na trybunach, która nie zapadła w jego pamięci jako przyjacielska. Zaraz po meczu spojrzał w stronę kibica i splunął w jego stronę.

Później twierdził, że od dłuższego czasu ma do czynienia z nienawiścią, a tamten mężczyzna przyszedł na mecz tylko po to, żeby go prowokować i lekceważyć.

Miami Open. Rakiety w powietrzu

Sędzia Carlos Bernardes nie polubił się raczej z Kyrgiosem.

W trakcie spotkania z Jannikiem Sinnerem tenisista obraził kilka razy sędziego. Niedługo potem między mężczyznami atmosfera tylko gęstniała. W końcu Australijczyk wpadł w furię i zaczął uderzać rakietą o torbę i kort. Skutkiem tego zachowania była kara w postaci utraty gema.

Queen’s Club. Popis przed kamerą

W 2018 roku podczas turnieju Queen’s Club kamera skoncentrowała się na siedzącym na ławce Kyrgiosie. Chwila przerwy skłoniła go do wybryku, który później okazał się dla niego kosztowny.

Czytaj też: Wymowne obrazki z meczu Igi Świątek. Tak Polka zareagowała na porażkę

Australijczyk trzymał w dłoni butelkę z wodą, gdy nagle zaczął udawać... wytrysk.

Te kilka sekund kosztowały go 15 tysięcy euro mniej na koncie.

Australian Open. Przegrana w rytm muzyki

W 2016 roku Kyrgios mierzył się w trzeciej rundzie Australian Open z Tomasem Berdychem. Nagle podchodzi do sędziego, upominając go, że nic nie robi z głośno grającą muzyką, którą rzekomo słychać na korcie.

"Mówiłem ci już siedem razy", "Stary, to jest cyrk" - krzyczy do sędziego.

Spotkanie nie idzie po jego myśli. Finalnie po porażce decyduje się wyżyć na tym, co ma pod ręką, czyli na rakiecie. Rzuca ją w stronę swojego rywala.

Sypią się kary

Choć lata mijają, a Nick Kyrgios staje się coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem, nie widać tego po jego zachowaniu. 27-latek wciąż nie potrafi przejąć kontroli nad emocjami.

Nie pomagają nawet kary. ATP stale nakłada na niego grzywny. Tak było choćby w 2019 roku, gdy został wykluczony na 16 tygodni. Wówczas nakazano mu nawet zająć się swoimi zaburzeniami i skierować się na terapię.

Tylko za wyżej opisane wybryki na Miami Open i Indian Wells otrzymał odpowiednio po 35 i 25 tysięcy dolarów kary.

Szacuje się, że w trakcie kariery sportowiec zapłacił już łącznie ponad 300 tysięcy dolarów (w przeliczeniu - grubo ponad milion złotych) za brak opanowania i nie zanosi się na to, aby nagle stał się poukładanym graczem.