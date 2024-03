Sześć gemów z rzędu i zwroty akcji w finale Polki. Są też powody do radości

Katarzyna Kawa rozegrała do tej pory w swojej karierze dwa finały w turniejach rangi WTA 250 - po jednym w singlu i deblu. W obu tych przypadkach schodziła z kortu jako pokonana. W nocy z niedzieli na poniedziałek naszego czasu pojawiła się zatem idealna okazja, by stwierdzenie "do trzech razy sztuka" sprawdziło się w przypadku 31-letniej Polki.