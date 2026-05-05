Aryna Sabalenka od kilku już lat pozostaje w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Po raz pierwszy na szczyt tego zestawienia Białorusinka wdrapała się we wrześniu 2023 roku, jednak już po kilku tygodniach musiała oddać miejsce w fotelu liderki Idze Świątek. Numerem "jeden" na świecie pochodząca z Mińska zawodniczka ponownie została w październiku 2024 roku i od tamtej pory nikomu nie oddała prowadzenia.

Dziś Sabalenka jest nie tylko główną promotorką kobiecego tenisa, ale także czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową (wygrywała Australian Open w latach 2023-2024 oraz US Open w latach 2024-2025), a w trakcie całej swojej kariery na korcie zarobiła aż 49 195 893 dolarów, a więc blisko 179 mln złotych. Sama ta kwota robi wrażenie, jednak do tego należy doliczyć jeszcze pieniądze, które Białorusinka inkasuje m.in. z kontraktów sponsorskich. A tych jest naprawdę wiele.

Aryna Sabalenka może pochwalić się imponującym majątkiem. W to inwestuje swoje pieniądze

Zarabiane pieniądze liderka światowego rankingu kobiecego tenisa przeznacza na różnego rodzaju inwestycje. Nie jest tajemnicą, że Białorusinka kocha "błyskotki" i ma naprawdę imponującą kolekcję drogich zegarków oraz biżuterii. To jednak nie wszystko. Według portalu "tennisworldusa.com" Sabalenka może pochwalić się także kilkoma naprawdę luksusowymi modelami samochodów. W swoim garażu sportsmenka trzyma m.in. warte 470 tys. dolarów Lamborghini Aventador S Roadster, SUV-a Mercedesa-Benz Klasy G za 140 tys. dolarów, Lamborghini Urus za 220 tys. dolarów, warte 205 tys. dolarów Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, a także BMW M4, którego cena sięga około 120 tys. dolarów. W 2025 roku do kolekcji dołączyło kolejne Porsche, które Sabalenka kupiła sobie na pocieszenie po przegranym finale w Stuttgarcie z Jeleną Ostapenko.

Choć większość czasu spędza na podróżach po świecie i rywalizacji na zagranicznych kortach, Sabalenka zadbała też o to, aby w chwilach wolnych od rywalizacji mieć swój własny kąt, w którym będzie mogła zregenerować się i oczyścić umysł. A kątów tych jest kilka. Według ustaleń białoruskiej "Tribuny" tenisistka jest właścicielką posiadłości na Florydzie - jest to apartament o powierzchni 287 metrów kwadratowych w budynku wybudowanym w 2019 roku, który sportsmenka nabyła za około 530 tys. dolarów.

W Stanach Zjednoczonych Aryna ma także dom wolnostojący wybudowany na działce o powierzchni 6,7 ara w Delray Beach. Sam budynek ma 240 metrów kwadratowych i jest oddalony zaledwie 12 km od Oceanu Atlantyckiego. Jak twierdzą białoruscy dziennikarze, ich reprezentantka nieruchomość miała kupić za około milion dolarów, choć obecnie wartość działki jest o wiele większa.

Aryna Sabalenka posiada również mieszkanie w centrum Mińska, jednak niewiele wiadomo na temat tej nieruchomości. Dziennikarze ujawnili jedynie, że znajduje się nieopodal linii Autazawodskiej.

