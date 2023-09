Szczęście uśmiechnęło się do Polki. Dokonała tego po raz kolejny w sezonie

W piątek, w pierwszej rundzie eliminacji do zmagań w Pekinie, Magdalena Fręch pokonała reprezentantkę Francji - Diane Parry 6:4, 6:4. Do stanu 6:4, 5:1 zawodniczka urodzona w Łodzi w pełni kontrolowała to spotkanie. Później pojawiło się trochę problemów z "domknięciem" meczu, ale ostatecznie udało się zakończyć drugą partię wynikiem 6:4 i awansować do decydującej rundy eliminacji.