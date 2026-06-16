Szczęście Chwalińskiej, katastrofa Ostapenko. Łotyszka czeka na cud
Wtorkowa decyzja o przyznaniu przez All England Lawn Tennis and Croquet Club "dzikiej karty" do tegorocznego Wimbledonu dla Mai Chwalińskiej miała kolosalne znaczenie nie tylko dla Polki. Na tę decyzję czekało także kilka innych zawodniczek, decydowały się bowiem sprawy... rozstawienia w tym turnieju. A zagrożona stała się nagle uprzywilejowana pozycja dla Jeleny Ostapenko. Łotyszka nagle spadał na ostatnie "biorące" miejsce, ale już dziś mogła je opuścić. I opuściła, po zwycięstwie w Berlinie Kateřiny Siniakovej. Na ten moment "Zmora" Igi Świątek może już w pierwszej rundzie wpaść na gwiazdy. Czy to może się zmienić?
Nie tylko cała Polska, ale i duża część tenisowego świata czekała na decyzje All England Lawn Tennis and Croquet Club o "dzikich" kartach do głównego turnieju Wimbledonu w singlu kobiet. Maja Chwalińska oczarowała bowiem swoją nietypową, techniczną grą w Paryżu, przeszła tam trzy rundy kwalifikacji, doszła do finału. I choć przegrała go z Mirrą Andriejewą, to jednak i tak została tą główną bohaterką.
Andriejewa jest bowiem znana, to kandydatka na światową "jedynkę", ma już w dorobku triumfy w Dubaju i Indian Wells, niedawno grała o tytuł w Madrycie. A Maja nigdy dotąd nie była w najlepszej setce rankingu WTA, choć do samego końca walczyła to - jeszcze przed Paryżem - by do niego wskoczyć. Bo to oznaczałoby automatyczną kwalifikację do głównej drabinki w Londynie.
W Paryżu Chwalińska osiągnęła największy sukces w karierze, zdobyła najwięcej punktów rankingowych w karierze, na jej konto trafiła największa wypłata. Przesunęła się ze 114. miejsce na 21. Tyle że stało się to już po zamknięciu zgłoszeń do Wimbledonu. I aby zagrać w głównej fazie turnieju, a nie w kwalifikacjach w Roehampton, potrzebowała właśnie tej "dzikiej karty".
Dziś ją dostała. Nie tylko zagra w Wimbledonie, po raz drugi w karierze, ale zostanie w nim rozstawiona. A tego nigdy w żadnym turnieju z głównego kalendarza WTA nie doświadczyła. To zaś wpłynie na... Jeleną Ostapenko.
Triumf liderki deblowego rankingu WTA w Berlinie. A to problem dla Jeleny Ostapenko. Drugi cios dla Łotyszki we wtorek
Łotyszka zajmowała do dziś 34. miejsce w rankingu ATP, a właśnie obecny tydzień jest ostatnim, w którym można zdobywać punkty do rankingu przed losowaniem głównej drabinki w Londynie. Już wcześniej z gry w Wielkim Szlemie wycofały się kontuzjowane: Victoria Mboko i Hailey Baptiste. Nie wiadomo było, co stanie się z Chwalińską - ewentualny brak "dzikiej karty" dla Polki oznaczałby, że miałaby jeszcze jedno miejsce zapasu.
Tyle że już poważnie zagrażała jej Kateřina Siniaková - liderka rankingu deblowego, która całkiem solidnie spisuje się też w singlu. Przeszła w Berlinie kwalifikacje, w pierwszej rundzie świetnie losowała, bo trafiła na inną kwalifikantkę Rebekę Masarovą. Szwajcarka nie miała w tym meczu za wiele do powiedzenia, ani razu nie przełamała Czeszki. A w pierwszej partii sama została zaś dwukrotnie.
W drugim walki w poszczególnych gemach było niewiele - żaden nie skończył się nawet na przewagi. Tyle że w piątym doszło do przełamania, na korzyść Siniakovej. Czeszka wygrała 6:2, 6:4 - w rankingu wskoczyła na 33. miejsce - dające rozstawienie w Wimbledonie.
Ostapenko zaś spadła na pierwsze miejsce pod kreską. Formalnie mogą ją wyprzedzić jeszcze: Sara Bejlek, Nikola Bartůňková i Diane Parry, ale to raczej wątpliwe. Musiałby wygrać turnieje w tym tygodniu: w Nottingham (Bejlek) lub Berlinie (dwie pozostałe).
Czy to oznacza, że Łotyszka na pewno nie zostanie rozstawiona i już w pierwszej rundzie może trafić na Igę Świątek czy Arynę Sabalenkę? Musi liczyć na cud i... wycofanie się jednej z tenisistek spośród tych, które są na ten moment przed nią. Uraz kostki z Londynu leczy Marta Kostiuk, z Berlina wycofała się Amanda Anisimova - reszta jednak regularnie gra.