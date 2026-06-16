Szczęście Chwalińskiej, katastrofa Ostapenko. Łotyszka czeka na cud

Nie tylko cała Polska, ale i duża część tenisowego świata czekała na decyzje All England Lawn Tennis and Croquet Club o "dzikich" kartach do głównego turnieju Wimbledonu w singlu kobiet. Maja Chwalińska oczarowała bowiem swoją nietypową, techniczną grą w Paryżu, przeszła tam trzy rundy kwalifikacji, doszła do finału. I choć przegrała go z Mirrą Andriejewą, to jednak i tak została tą główną bohaterką.

Andriejewa jest bowiem znana, to kandydatka na światową "jedynkę", ma już w dorobku triumfy w Dubaju i Indian Wells, niedawno grała o tytuł w Madrycie. A Maja nigdy dotąd nie była w najlepszej setce rankingu WTA, choć do samego końca walczyła to - jeszcze przed Paryżem - by do niego wskoczyć. Bo to oznaczałoby automatyczną kwalifikację do głównej drabinki w Londynie.

W Paryżu Chwalińska osiągnęła największy sukces w karierze, zdobyła najwięcej punktów rankingowych w karierze, na jej konto trafiła największa wypłata. Przesunęła się ze 114. miejsce na 21. Tyle że stało się to już po zamknięciu zgłoszeń do Wimbledonu. I aby zagrać w głównej fazie turnieju, a nie w kwalifikacjach w Roehampton, potrzebowała właśnie tej "dzikiej karty".

Dziś ją dostała. Nie tylko zagra w Wimbledonie, po raz drugi w karierze, ale zostanie w nim rozstawiona. A tego nigdy w żadnym turnieju z głównego kalendarza WTA nie doświadczyła. To zaś wpłynie na... Jeleną Ostapenko.

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Łotyszka zajmowała do dziś 34. miejsce w rankingu ATP, a właśnie obecny tydzień jest ostatnim, w którym można zdobywać punkty do rankingu przed losowaniem głównej drabinki w Londynie. Już wcześniej z gry w Wielkim Szlemie wycofały się kontuzjowane: Victoria Mboko i Hailey Baptiste. Nie wiadomo było, co stanie się z Chwalińską - ewentualny brak "dzikiej karty" dla Polki oznaczałby, że miałaby jeszcze jedno miejsce zapasu.

Jelena Ostapenko Patrick HAMILTON AFP

Tyle że już poważnie zagrażała jej Kateřina Siniaková - liderka rankingu deblowego, która całkiem solidnie spisuje się też w singlu. Przeszła w Berlinie kwalifikacje, w pierwszej rundzie świetnie losowała, bo trafiła na inną kwalifikantkę Rebekę Masarovą. Szwajcarka nie miała w tym meczu za wiele do powiedzenia, ani razu nie przełamała Czeszki. A w pierwszej partii sama została zaś dwukrotnie.

W drugim walki w poszczególnych gemach było niewiele - żaden nie skończył się nawet na przewagi. Tyle że w piątym doszło do przełamania, na korzyść Siniakovej. Czeszka wygrała 6:2, 6:4 - w rankingu wskoczyła na 33. miejsce - dające rozstawienie w Wimbledonie.

Ostapenko zaś spadła na pierwsze miejsce pod kreską. Formalnie mogą ją wyprzedzić jeszcze: Sara Bejlek, Nikola Bartůňková i Diane Parry, ale to raczej wątpliwe. Musiałby wygrać turnieje w tym tygodniu: w Nottingham (Bejlek) lub Berlinie (dwie pozostałe).

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Czy to oznacza, że Łotyszka na pewno nie zostanie rozstawiona i już w pierwszej rundzie może trafić na Igę Świątek czy Arynę Sabalenkę? Musi liczyć na cud i... wycofanie się jednej z tenisistek spośród tych, które są na ten moment przed nią. Uraz kostki z Londynu leczy Marta Kostiuk, z Berlina wycofała się Amanda Anisimova - reszta jednak regularnie gra.

Katerina Siniakova Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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