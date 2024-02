Donna Vekić w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju pokonała Wang Xinyu, a w kolejnej przyszło jej sprawdzić formę Aryny Sabalenki, dla której był to pierwszy start po wygranym Australian Open. Bilans potyczek obu zawodniczek wskazywał, że czeka nas ciekawe starcie - Chorwatka bowiem wygrała pięć z siedmiu poprzednich spotkań, stając się swoistym "koszmarem" Sabalenki, co jednak nie zmieniało faktu, że to wiceliderka rankingu WTA była zdecydowaną faworytką.