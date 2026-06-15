Szczere słowa po sukcesie Majchrzaka. Prosto z mostu. "Nie zazdroszczę"

Kamil Majchrzak w pierwszej połowie czerwca po raz kolejny pokazał, że należy do światowej czołówki, jeśli chodzi o grę na trawie. W zeszłym roku Polak doszedł aż do czwartej rundy Wimbledonu. Zapewne niebawem 30-latek chce powtórzyć albo nawet przebić wspomniane osiągnięcie. Rywale muszą traktować go poważnie, bo w przeciwnym wypadku mogą się srogo zaskoczyć. Pokazał to zakończony w niedzielę turniej w 's-Hertogenbosch.

Piotrkowianin Holandię opuścił jako niepokonany. A pojedynkował się z niebyle kim. Czołowy polski singlista odprawił z kwitkiem aż trzech gwiazdorów z TOP 10 ATP, czyli Felixa Augera-Aliassime'a, Daniiła Miedwiediewa oraz Alexa de Minaura. Dwóch pierwszych przegrało bez straty seta. Z naszym rodakiem bardziej powalczył tylko wymieniony jako ostatni Australijczyk. "Congrats Kamil, enjoy the moment" - napisała nawet w mediach społecznościowych dumna z kolegi Iga Świątek.

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Z gratulacjami na łamach Polskiej Agencji Prasowej pospieszył również Michał Przysiężny. On także w przeszłości plasował się w czołowej setce męskiego zestawienia. "Ten pierwszy tytuł ATP Kamila to piękne wydarzenie. Po zawieszeniu kariery przeżył trudne chwile i wrócił mocniejszy. Po tej przerwie chyba niewielu wierzyło, że wróci do tenisa na najwyższym poziomie. Tymczasem on bardzo szybko wrócił do cyklu ATP" - przyznał na początku.

Następnie padł temat debiutu Piotrkowianina w najlepszej pięćdziesiątce globu. Pozwoli na to triumf na holenderskiej ziemi. Przez całą swoją karierę rozmówca PAP nie dostąpił tego zaszczytu. "Nie zazdroszczę. Cieszę się. Fajnie jest oglądać naszego zawodnika, który wygrywa mecze z najlepszymi tenisistami na świcie i turnieje ATP. Myślę, że - w przypadku Kamila - ten był pierwszy. Będą kolejne" - dodał dumny z postawy 30-latka emerytowany tenisista.

Wielkimi krokami zbliża się już Wimbledon. "Przed rokiem Kamil pokazał się tam bardzo dobrze. Teraz nie ma Alcaraza i Sinnera. Podobnie jak na Roland Garros, wiele się może zdarzyć na Wimbledonie i to jest szansa dla Kamila" - zakończył Michał Przysiężny.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Majchrzak Foto Olimpik AFP

Kamil Majchrzak KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





Alex de Minaur - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport