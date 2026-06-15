Szczere słowa po sukcesie Majchrzaka. Prosto z mostu. "Nie zazdroszczę"
Piękne chwilę w czerwcu przeżywa polski tenis. Zaledwie kilka dni temu w finale Rolanda Garrosa zagrała Maja Chwalińska. Teraz z życiowego osiągnięcia cieszy się natomiast Kamil Majchrzak. Piotrkowianin w wieku 30 lat wreszcie wygrał turniej z cyklu ATP, dzięki czemu znajdzie się w gronie czołowych pięćdziesięciu zawodników globu. Sukces już skomentował inny z naszych rodaków, którego doskonale pamiętają kibice.
Kamil Majchrzak w pierwszej połowie czerwca po raz kolejny pokazał, że należy do światowej czołówki, jeśli chodzi o grę na trawie. W zeszłym roku Polak doszedł aż do czwartej rundy Wimbledonu. Zapewne niebawem 30-latek chce powtórzyć albo nawet przebić wspomniane osiągnięcie. Rywale muszą traktować go poważnie, bo w przeciwnym wypadku mogą się srogo zaskoczyć. Pokazał to zakończony w niedzielę turniej w 's-Hertogenbosch.
Piotrkowianin Holandię opuścił jako niepokonany. A pojedynkował się z niebyle kim. Czołowy polski singlista odprawił z kwitkiem aż trzech gwiazdorów z TOP 10 ATP, czyli Felixa Augera-Aliassime'a, Daniiła Miedwiediewa oraz Alexa de Minaura. Dwóch pierwszych przegrało bez straty seta. Z naszym rodakiem bardziej powalczył tylko wymieniony jako ostatni Australijczyk. "Congrats Kamil, enjoy the moment" - napisała nawet w mediach społecznościowych dumna z kolegi Iga Świątek.
Majchrzak w TOP 50 ATP. Przysiężny cieszy się z sukcesu rodaka
Z gratulacjami na łamach Polskiej Agencji Prasowej pospieszył również Michał Przysiężny. On także w przeszłości plasował się w czołowej setce męskiego zestawienia. "Ten pierwszy tytuł ATP Kamila to piękne wydarzenie. Po zawieszeniu kariery przeżył trudne chwile i wrócił mocniejszy. Po tej przerwie chyba niewielu wierzyło, że wróci do tenisa na najwyższym poziomie. Tymczasem on bardzo szybko wrócił do cyklu ATP" - przyznał na początku.
Następnie padł temat debiutu Piotrkowianina w najlepszej pięćdziesiątce globu. Pozwoli na to triumf na holenderskiej ziemi. Przez całą swoją karierę rozmówca PAP nie dostąpił tego zaszczytu. "Nie zazdroszczę. Cieszę się. Fajnie jest oglądać naszego zawodnika, który wygrywa mecze z najlepszymi tenisistami na świcie i turnieje ATP. Myślę, że - w przypadku Kamila - ten był pierwszy. Będą kolejne" - dodał dumny z postawy 30-latka emerytowany tenisista.
Wielkimi krokami zbliża się już Wimbledon. "Przed rokiem Kamil pokazał się tam bardzo dobrze. Teraz nie ma Alcaraza i Sinnera. Podobnie jak na Roland Garros, wiele się może zdarzyć na Wimbledonie i to jest szansa dla Kamila" - zakończył Michał Przysiężny.