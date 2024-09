Szarapowa o krok od wielkiego osiągnięcia. Może zapisać się w historii tenisa

Maria Szarapowa to postać doskonale znana fanom tenisa, którzy śledzą rozgrywki kobiet. Rosjanka w swojej karierze odniosła wiele imponujących osiągnięć - była liderką światowego rankingu, zdobyła pięć tytułów wielkoszlemowych, a w 2012 roku została wicemistrzynią olimpijską w grze pojedynczej pań. Dzięki swoim sukcesom emerytowana już tenisistka zarobiła na korcie ponad 30 mln dolarów, jednak to dzięki sponsorom może pochwalić się teraz imponującym majątkiem, który szacowany jest na około 230 mln dolarów, a więc ponad 889 mln złotych. Reklama

Maria Szarapowa ma szansę dołączyć do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław

Mimo naprawdę wielkich osiągnięć sportowych Rosjanka wciąż nie doczekała się miejsca w Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław, do którego należą m.in. Martina Hingis, Kim Clijsters, Billie Jean King, Chris Evert, Steffi Graf, czy Martina Navratilova. Szarapowa jest jednak coraz bliżej dołączenia do tego grona. Jak informują amerykańskie media, rosyjska gwiazda zajęła pierwsze miejsce podczas głosowania fanów, co teoretycznie rzecz biorąc jest pierwszym krokiem do dołączenia do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław.

Maria Szarapowa postanowiła podziękować wszystkim kibicom, którzy oddali na nią swój głos i pozwolili jej zbliżyć się do spełnienia jednego z największych marzeń. "Jestem niezmiernie wdzięczna fanom z całego świata, którzy wspierali mnie podczas głosowania fanów Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. To dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałam wzięta pod uwagę przy wyborze do Galerii Sław, a wsparcie fanów sprawia, że jest to jeszcze bardziej wyjątkowe" - przekazała, cytowana przez serwis tennisfame.com. Reklama

Warto zaznaczyć, że przed Szarapową jeszcze jeden etap procesu wyborczego do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Weźmie w nim udział specjalna komisja składająca się z dziennikarzy, historyków oraz członków "Hall of Fame", którzy także oddadzą swoje głosy. Aby tenisista został członkiem galerii sław, musi otrzymać minimum 75 procent pozytywnych głosów. O tym, czy zostanie dołączona do zaszczytnego grona, Maria Szarapowa dowie się dopiero pod koniec października.

Maria Szarapowa / AFP

