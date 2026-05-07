Szalony zwrot akcji. Jednak jest szansa Polki na hit z Andriejewą

Rzadko kiedy zdarza się, by z gry nie rezygnowała żadna z ponad 20 zawodniczek. Powody są różne, czasem ktoś zmienia plany, czasem pojawia się jakiś drobny uraz. Chwalińska była w Rzymie pierwszą oczekującą do wejście do kwalifikacji, to okazało się po niedzielnym losowaniu. Czekała więc na Foro Italico, trenowała z Darią Snigur. Tyle że wszystkie mecze w pierwszej rundzie kwalifikacji odbyły się zgodnie z planem. Dla niej oznaczało to brak możliwości gry o turniej WTA 1000.

Reprezentantka Polski, która w rankingu WTA znalazła się na rekordowym 113. miejscu, ruszyła więc do Oksytanii, realizować "plan B". A tym był występ w turnieju rangi ITF W75 w Saint Gaudens. Została tam rozstawiona z "1", w środę łatwo uporała się z Amandine Hesse. I tak samo miało być w czwartkowej potyczce ze Szwedką Lisą Zaar.

A wcale nie było.

Turniej ITF we Francji. Maja Chwalińska grała o ćwierćfinał. Pierwszy set dla rywalki

Szwedka od początku spotkania była bardzo ofensywnie usposobiona. Najpierw w swoich gemach serwisowych wchodziła w kort, a momentami zbliżała się do siatki, jak rasowa deblistka. A później starała się atakować już po podaniach Polki. To przyniosło efekt w postaci przełamania, choć za moment Chwalińska drobiła stratę i po efektownym lobie wyrównała na 3:3. Później jednak znów returnująca Zaar okazała się górą, tym razem jednak potwierdziła przewagę we własnym gemie. O każdy punkt turniejowa "1" musiała mocno walczyć. I co zaskakiwało, w wielu sytuacjach była po prostu bezradna.

Tego seta Maja przegrała 3:6, w drugim sytuacja zaczęła jednak zmieniać. Zaar już nie serwowała tak pewnie, Polka zaczęła nieco mocniej wchodzić atakować returnem. Dwa razy przełamała przeciwniczkę, po tym drugim wygrała też swojego gema. Odskoczyła na 3:1. Szwedka wciąż jednak nie zamierzała odpuszczać, długimi fragmentami grała mocniej od Chwalińskiej. Wyrównała na 4:4, miała piłkę na 5:4, Polka świetnie się wtedy wybroniła. Dwukrotnie Maja serwowała po seta. I bezradnie rozkładała ręce, gdy po jej bekhendach piłka lądowała tuż za linią końcową kortu.

Polka zdołała jednak obronić break pointa, który dałby Szwedce tie-break. A za chwilę Zaar spudłowała drajwem spod samej siatki. I jednak Maja wyrwała tego seta, po 7:5.

To był decydujący moment, Chwalińska zaczęła jednak okazywać swoją wyższość. Dorzucała kolejne gemy, wygrywała już 5:0, miała nawet szansę, by zakończyć mecz bajglem. Przy meczbolu zagrała jednak skrót w taśmę, rywalka uzyskała breaka. A później dołożyła drugiego gema. Skończyło się więc na 3:6, 7:5, 6:2 - po 140 minutach walki.

Teraz Maja musi czekać na wynik drugiej potyczki w tej ćwiartce - Eriki Andriejewej z Jessiką Ponchet z Francji. Jeśli siostra Mirry wygra, to w piątek zmierzy się z Polką. 21-letnia zawodniczka z Krasnojarska przecierała szlaki siostrze, jesienią 2024 roku była nawet 65. w rankingu WTA. Tyle że później wszystko się popsuło, miała też kilkumiesięczną przerwę zdrowotną. W tym roku gra głównie w turniejach ITF, choć próbowała też sił w eliminacjach w Miami. Progresu wciąż jednak nie ma.

