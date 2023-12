W ostatnim czasie sporo mówiło się znowu o problemach zdrowotnych Mai Chwalińskiej, przez co musiała zrezygnować z turniejów rozgrywanych w Ameryce Południowej . Na szczęście Polka może już ponownie rywalizować, przez co oglądamy ją w tym tygodniu w turnieju ITF 25k w egipskim Szarm el-Szejk.

Zacięte spotkanie, obroniona piłka meczowa. Maja Chwalińska i Gina Feistel awansowały do finału

Panie dotarły do półfinału gry podwójnej bez straty seta . W nim przyszło im rywalizować z turniejowymi "2" - Katariną Kuzmovą i Sandrą Samir. Pierwszy set początkowo zupełnie nie układał się po myśli naszych zawodniczek. Przegrywały 1:5, ale wtedy złapały wiatr w żagle i udało im się doprowadzić do tie-breaka. W nim skuteczniejsze były rywalki, które wygrały do trzech.

Polski duet zdecydowanie lepiej wszedł w drugą partię spotkania. Tym razem to nasze reprezentantki objęły prowadzenie 5:1 i nie oddały go do końca seta, wygrywając go 6:3. O losach meczu miał zatem decydować super tie-break, rozgrywany do 10 wygranych punktów.