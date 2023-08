Szalony mecz w Montrealu. Wielka rywalka Igi Świątek rozbita

Pierwszy set tego szalonego spotkania ułożył się całkowicie po myśli Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu od stanu 1:1 wygrała pięć gemów z rzędu i po bezdyskusyjnym panowaniu na korcie pewnie wygrała seta 6:1. Mogłoby się wydawać, że szybko skończy to spotkanie i będzie mogła przygotować się na finałową batalię ze znacznie bardziej wypoczętą Jessicą Pegulą .

Jednak druga partia to zmiana o 180 stopni. Ludmiła Samsonowa, która "odzyskała" swój serwis i dodała bardzo dobry return, już przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, potem zrobiła to zresztą jeszcze dwukrotnie i wygrała seta w identycznym stosunku, jak Rybakina pierwszego, doprowadzając do trzeciej partii.