Ponownie nie zabrakło jednak polskiego akcentu, ponieważ do turnieju WTA 500 przystąpiła Magdalena Fręch . Polka, która ma za sobą bardzo udane tygodnie zwieńczone odniesionym w połowie września triumfem w Guadalajarze, dość nieoczekiwanie odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Zeynep Sonmez.

WTA Tokio. Mistrzyni Australian Open Sofia Kenin zagrała z Clarą Tauson

Do niespodzianek dochodziło także jeszcze w kilku innych meczach, w tym starciu drugiej rundy między Sofią Kenin i Clarą Tauson . Faworytką była druga z zawodniczek, która plasuje się na 53. pozycji w rankingu WTA, a niedawno w Osace dotarła do ćwierćfinału. Udany występ zanotowała również w Hongkongu, gdzie zagrała w finale imprezy rangi WTA 125, ulegając w decydującym starciu Ajli Tomljanović.

Kenin (155. miejsce w rankingu) z kolei podczas tournee po Azji szybko odpadała z turniejów singlowych, a jedyny udany występ zaliczyła w deblu w Pekinie - tam podczas prestiżowego "tysięcznika" u boku Bethanie Mattek-Sands dotarła do półfinału , w którym razem ze swoją rodaczką uległa włoskiemu duetowi Sara Errani - Jasmine Paolini.

WTA Tokio. Sofia Kenin pokonała Claurę Tauson

Już pierwszy set starcia Amerykanki z Dunką był bardzo wyrównany - obie zawodniczki udanie broniły swojego serwisu, przez co do pierwszych przełamań doszło dopiero w tie-breaku. W tym górą była Tauson, która tym samym objęła prowadzenie w meczu. W drugiej, równie wyrównanej partii, Kenin udało się w decydującym momencie przełamać rywalkę i wygrać 6:4, przez co o losach zwycięstwa i awansu przesądziła dopiero trzecia partia.