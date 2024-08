Mowa o 20-letniej Dianie Sznajder, rewelacji ostatnich tygodni. Młoda Rosjanka otarła się w ubiegłą niedzielę o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w duecie ze swoją rodaczką - Mirrą Andriejewą. Chociaż ostatecznie przegrały finał po super tie-breaku, to jak najbardziej mogły być zadowolone z tego, co udało im się osiągnąć w stolicy Francji.

Sznajder nie zdecydowała się na dłuższy odpoczynek i prosto z Europy udała się do Kanady. Stanęła przed trudnym wyzwaniem - szybko musiała się przystosować do innej nawierzchni. I niewiele brakowało, by pożegnała się z imprezą już po pierwszym spotkaniu. Wygrała z Harriet Dart dopiero po tie-breaku trzeciego seta. To pokazywało, że Fręch jak najbardziej może powalczyć z rewelacyjną w ostatnich tygodniach zawodniczką, wykorzystując m.in. jej intensywny kalendarz.