Jeśli zaś mowa o rywalizacji podwójnej, to wraz z Marketą Vondrousovą najpierw pokonała duet Chan - Chan po to, by potem ulec dwójce Kiczenok - Ostapenko. Po tej potyczce, 16 maja, mogła już myśleć o nowym wyzwaniu - zmaganiach w Strasbourgu.