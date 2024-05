Magda Linette udanie rozpoczęła rywalizację w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. 32-latka wywiązała się z roli faworytki w spotkaniu z Lin Zhu i pokonała rywalkę 6:3, 6:2. Chinka popełniła aż cztery błędy serwisowe, a w kluczowych momentach myliła się zbyt często, by realnie zagrozić doświadczonej Polce. W kolejnej rundzie Linette czekało już dużo większe wyzwanie.

Los zetknął ją z Wiktorią Azarenką, która miała za sobą kilka niezwykle udanych starć. Białorusinka dotarła niedawno do półfinału Miami Open. W nim po zaciętej walce musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. 34-latka w drugim secie wygrała z Kazaszką 6:0, ale ostatecznie poległa 1:2 w setach.

Ostatni raz Magda Linette miała okazję mierzyć się z Wiktorią Azarenką w 2023 roku podczas WTA Pekin. W 1/32 finału Polka wygrała 5:7, 6:1, 6:2. Było to jej drugie zwycięstwo w piątym bezpośrednim pojedynku z mistrzynią Australian Open z lat 2012-2013.

Tie-break, siatka i pierwszy set dla Linette

Linette rozpoczęła od serwisu, którym skutecznie rozrzucała po korcie Azarenkę. Polka błyskawicznie wygrała swój serwis, co było dobrym prognostykiem przed dalszą rywalizacją na korcie w stolicy Włoch. Białorusinka nieco lepiej skalibrowała się z kortem i wygrała swój serwis, choć Polka była o włos od przełamania. Później obie tenisistki miały już zdecydowanie większe problemy z tym, aby utrzymywać swój serwis na przestrzeni całego pierwszego seta. Gdy wydawało się, że Azarenka jest już o krok od wygranej w tej partii, Linette pomogła siatka i Polka wróciła do gry, wygrywając gema na 5:5.

Ostatecznie cykl tych wszystkich wydarzeń doprowadził do tie-breaka, którego rozpoczynała serwisem Polka. Pierwszą piłkę nasza zawodniczka przegrała, ale potem uderzenie po uderzeniu podnosiła swój poziom. Gdy przyszło do kluczowych momentów 13. gema pierwszego seta Linette pokazała swoją wyższość i przepięknym backhandem po linii zakończyła tę tenisową dogrywkę na swoją korzyść, wygrywając do pięciu.