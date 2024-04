Ćwierćfinałową rywalką Białorusinki okazała się bowiem Danielle Collins. Amerykanka gra znakomicie w ostatnich tygodniach. Wygrała turnieje WTA 1000 w Miami oraz WTA 500 w Charleston, miała na koncie 15 zwycięstw z rzędu . W Madrycie musiała się zmierzyć z dwoma solidnymi testami, ale oba zdała. Jej bilans bezpośrednich starć z tenisistką z Mińska był jednak fatalny, wynosił 0-4. W poniedziałkowej sesji wieczornej otrzymała okazję, by to zmienić.

Ogromne emocje w starciu Sabalenka - Collins. Kluczowy moment pod koniec drugiego seta

Collins rozpoczęła mecz od mocnego uderzenia. Zdominowała pierwsze minuty gry, posyłała mnóstwo winnerów i szybko wyszła na prowadzenie 3:0. Po niemrawym początku Sabalenka doszła do głosu. Odrobiła stratę przełamania, serwowała po doprowadzenie do stanu 3:3 . Znów miała jednak problemy z podaniem, odezwały się podwójne błędy. Od tego momentu Danielle ponownie zaczęła rozdawać karty na korcie.

Już w ósmym gemie Amerykanka miała dwie piłki setowe . Wtedy przebudził się serwis tenisistki z Mińska i wiceliderka rankingu WTA zdołała utrzymać się w grze o zwycięstwo w partii. W kolejnych minutach mieliśmy ciąg dalszy emocji. Collins zaczęło zawodzić firmowe uderzenie, czyli backhand po crossie, a ponadto podejmowała złe decyzje. Aryna wykorzystała trzeciego break pointa i zrobiło się już tylko 5:4. Sabalenka znów stanęła przed szansą, by wyrównać wynik. I ponownie nie zdołała tego osiągnąć. Danielle otrzymała trzecią piłkę setową, przy której błąd popełniła Białorusinka. To oznaczało koniec partii i rezultat 6:4 dla Amerykanki.

W drugim secie na pierwszego break pointa trzeba było zaczekać do czwartego gema. Po efektownym returnie swoją okazję otrzymała Collins, jednak młodsza z zawodniczek zdołała wyjść z opresji. Białorusinka cały czas musiała gonić wynik. W ósmym gemie ponownie wpędziła się w kłopoty, mimo że prowadziła 40-15. Amerykanka nie wykorzystała dwóch dobrych okazji na przełamanie, by prowadzić 5:3 i serwować po awans do ćwierćfinału. Końcówka gema należała do Sabalenki i zrobiło się 4:4.