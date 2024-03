Szalone godziny, finalistce Indian Wells uciekł samolot do Miami. Chciała pożyczyć... spodenki

Jeszcze niedawno zajmowała miejsce pod koniec drugiej setki rankingu , a to utrudniało możliwość występowania w turniejach, w których zwykła grać w deblu. Dzięki świetnej postawie w Australian Open - przeszła kwalifikacje i dotarła do trzeciej rundy, czyli etapu, na którym odpadła też Iga Świątek - awansowała jednak o kilkadziesiąt pozycji. Dziś zajmuje 124. miejsce, bliskie swojego najlepszego w karierze.

Jeden samolot się spóźnił, drugi uciekł. Finalistka Indian Wells musiała przemieścić się do Miami

29-letnia Australijka zgłosiła się bowiem do rywalizacji singlowej w Miami, trafiła oczywiście do eliminacji. Pierwsze spotkanie z Alizé Cornet wyznaczono jej na niedzielne popołudnie, co jeszcze jakimś wielkim problemem nie było. Nawet mimo faktu, że Hunter po godz. 11 lokalnego czasu grała swój finał debla w Indian Wells, a o godz. 15 miała już samolot do Dallas. Tam czekała ją przesiadka i kolejny transfer na wschód, tym razem już do Miami. Raptem około 4 tys. kilometrów i sześć do siedmiu godzin w powietrzu.