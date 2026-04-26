Trzy dni temu Laura Siegemund i Jasmine Paolini spotkały się ze sobą w drugiej rundzie singlowych zmagań podczas WTA 1000 w Madrycie. Włoszka przegrała premierową odsłonę spotkania, ale później zdołała odwrócić losy rywalizacji i zwyciężyła 3:6, 6:2, 6:4. Wczoraj tenisistka z Italii przegrała z Hailey Baptiste 5:7, 3:6, przez co również pożegnała się z rozgrywkami gry pojedynczej na Półwyspie Iberyjskim.

Zarówno Siegemund, jak i Paolini wciąż pozostawały jednak w walce o dobry wynik w deblu. Turniejowa drabinka tak się ułożyła, że panie trafiły na siebie ponownie - już podczas 1/8 finału rywalizacji duetów. Jasmine występowała w parze z Sarą Errani, a Laura - z Wierą Zwonariową. Nieznacznymi faworytkami spotkania według notowań były rozstawione z "1" Włoszki. Zapowiadała się bardzo interesująca batalia. To, co wydarzyło się dziś na korcie numer 4, z pewnością zapadnie w pamięci obu teamów na najbliższe dni.

Jasmine Paolini i Sara Errani kontra Laura Siegemund oraz Wiera Zwonariowa

Mecz rozpoczął się od utrzymanych serwisów przez oba duety. Pierwsze przełamanie nastąpiło w czwartym gemie. Wówczas Włoszki dobrały się do podania przeciwniczek. Tuż przed zmianą stron wyszły na prowadzenie 4:1, wygrywając decydujący punkt. Potem tenisistki z Italii miały piłkę na cztery "oczka" przewagi. Wtedy doszło do zwrotu akcji. Gdy Niemka oraz Rosjanka serwowały po 4:4, zobaczyliśmy stan 40-40. Ostatecznie do wyrównania jednak nie doszło. Festiwal breaków trwał aż do końca partii. Wówczas Siegemund i Zwonariowa nie wykorzystały dwóch szans na 5:5. Finalnie Errani oraz Paolini cieszyły się z triumfu 6:4 w premierowej odsłonie.

Pierwsze minuty drugiej części pojedynku układały się idealnie z perspektywy reprezentantek Włoch. W pewnym momencie prowadziły już 4:1 i 30-15 na returnie. Wtedy Laura i Wiera oddaliły zagrożenie w szóstym gemie i zainaugurowały efektowny powrót. Zgarnęły w sumie pięć "oczek" z rzędu, przez co doprowadziły do super tie-breaka. Początek decydującej rozgrywki był bardzo wyrównany. Od wyniku 6-5 dla turniejowych "1", na korcie rządziły już jednak Niemka oraz Rosjanka. Wygrały pięć kolejnych akcji, dzięki czemu zapewniły sobie zwycięstwo 4:6, 6:4, 10-6.

Po ostatniej piłce nastała efektowna celebracja Siegemund. Z jednej strony zrewanżowała się Jasmine Paolini za singlową porażkę, a z drugiej - jej team wrócił z bardzo dalekiej podróży w tym spotkaniu. W ćwierćfinale debla Laura i Wiera zmierzą się z reprezentantkami Indonezji - Aldila Sutjiadi/Janice Tjen.

Rozwiń

Sara Errani i Jasmine Paolini

Laura Siegemund

Wiera Zwonariowa

Daniil Medvedev - Fabian Marozsan. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport