Szalona pogoń Majchrzaka w ATP, obroniony meczbol. Decydował tie-break trzeciego seta

Kamil Majchrzak rozpoczął tegoroczny sezon na trawie od turnieju ATP Challenger 125 w Birmingham. Dotarł w nim do półfinału, ulegając po trzech tie-breakach Otto Virtanenowi. W decydującej partii Polak miał na rakiecie piłkę na wygranie spotkania, ale posłał ją w aut. Ostatecznie to zawodnik z północy Europy zwyciężył 7:6(6), 6:7(5), 7:6(7). Fin nie zdołał jednak obronić tytułu, gdyż w finale uległ Yunchaokete Bu.

Jeszcze zanim Kamil i Otto dokończyli swoje starcie w Birmingham, było jasne, że... dojdzie do rewanżu w Holandii. Obaj trafili na siebie w pierwszej rundzie imprezy rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Majchrzak dostał zatem szybką okazję do wymazania z pamięci bolesnej przegranej na terenie Wielkiej Brytanii. Początkowo Polak oraz Fin mieli się zmierzyć już we wtorek, ale wczorajsze opady deszczu uniemożliwiły rozegranie potyczki. Dlatego też mecz przesunięto na środę na godz. 11:00.

Kamil Majchrzak kontra Otto Virtanen w pierwszej rundzie

Panowie pewnie utrzymali swoje podania na starcie. Podczas trzeciego gema w kłopoty wplątał się nasz reprezentant. Mimo piłki na drugie "oczko" dla Polaka, finalnie doszło do przełamania na korzyść rywala. Na szczęście po zmianie stron Kamil szybko odrobił stratę, a po piątym rozdaniu powrócił na prowadzenie. W trakcie dziesiątego gema Majchrzak próbował wywrzeć presję na przeciwniku, który ratował się przed przegraniem partii. Virtanen zdołał jednak wyjść ze stanu 15-30 i wyrównał na 5:5.

Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. Rozpoczął się on źle z perspektywy naszego tenisisty. Na "dzień dobry" stracił punkt przy własnym podaniu, potem Otto dorzucił kolejne dwa i zrobiło się 3-0 dla Fina. Później zawodnik z północnej części Europy przez długi czas kontrolował różnicę. Już przy stanie 6-2 doczekał się pierwszego setbola. Mimo komfortowej pozycji, Virtanen nie wykorzystał żadnej z czterech okazji. Majchrzak zgarnął pięć kolejnych akcji, wypracował sobie setbola. Wtedy Otto posłał dwa świetne serwisy, szybko uzyskał piątego setbola. Niestety Kamil popełnił wówczas błąd w trakcie wymiany, po nieskutecznym zagraniu z trudem powstrzymywał złość. Ostatecznie to Fin triumfował w partii 7:6(7).

Na początku drugiej części pojedynku obaj pilnowali własnych podań. Taki stan rzeczy utrzymał się do piątego gema. Wówczas Majchrzak przełamał serwis rywala do 15 i objął prowadzenie. Niestety Kamil nie poszedł za ciosem. Mimo dwóch szans na 4:2, dał Virtanenowi szybko zniwelować różnicę. Tuż po zakończeniu szóstego rozdania nastała przerwa z powodu opadów deszczu. Przez chwilę panowie pozostawali na korcie, ale po kilku minutach podjęto decyzję, by zakryć kort i wówczas tenisiści udali się do szatni.

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Zawodnicy wznowili rywalizację po godzinie. Majchrzak od razu wykorzystał sytuację i zdobył przełamanie, które później udało się potwierdzić. Kamil chciał powalczyć o jeszcze jednego breaka, by zaczynać trzecią partię, ale mimo doprowadzenia do stanu równowagi w dziewiątym gemie, ostatecznie Otto dorzucił czwarte "oczko" na swoje konto. Po zmianie stron nasz reprezentant wykonał zadanie. Wynikiem 6:4 zagwarantował trzecią odsłonę pojedynku o drugą rundę.

76. zawodnik rankingu ATP próbował wykorzystać swoje momentum na starcie decydującej fazy spotkania. Polak posiadał dwa break pointy, ale tym razem Fin nie dał się przełamać. Taki rozwój sytuacji wymuszał na naszym reprezentancie ciągłą pogoń za przeciwnikiem. W szóstym gemie obserwowaliśmy walkę na przewagi przy podaniu Majchrzaka. W pewnym momencie pojawiła się piłka na 4:2 dla Virtanena, ale na szczęście Kamil wyratował się asem. Ostatecznie 30-latek doprowadził do remisu.

Nerwowo zrobiło się także w dziesiątym rozdaniu. Wówczas nasz reprezentant musiał bronić meczbola. Zrobił to skutecznie, po dobrej akcji serwis + bekhend wzdłuż linii. Znów zobaczyliśmy tie-breaka. Otto rozpoczął go od podwójnego błędu serwisowego. W pewnym momencie było już nawet 4-1 dla Majchrzaka, z podwójnym mini przełamaniem. Po ośmiu akcjach nic nie zostało z przewagi Polaka. Na szczęście decydujące słowo należało do Kamila. Zgarnął trzy punkty na koncie i spuentował udany rewanż, zwyciężając 6:7(7), 6:4, 7:6(4). O ćwierćfinał ATP 250 w 's-Hertogenbosch powalczy z triumfatorem spotkania James McCabe - Zizou Bergs.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Otto Virtanen AFP

Zizou Bergs AFP





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