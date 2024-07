Szalona historia polskich tenisistek. „To coś niesamowitego, nie mogę znaleźć słów”

Magda Linette i Magda Fręch miały duży problem, by dotrzeć do Paryża, ale w końcu na Igrzyska Olimpijskie dotarły dzięki pomocy polskiego biznesmena i są gotowe, by w niedzielę wyjść na kort. - Otrzymałam wielką pomoc. To, jak zostało to zorganizowane, to naprawdę... To coś niesamowitego, nie mogę znaleźć słów - przyznaje Magdalena Linette.